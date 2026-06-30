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USRED NESTAŠICE

Rusija razmatra proizvodnju benzina i dizela lošije kvalitete

Piše HINA,
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Rusija razmatra proizvodnju benzina i dizela lošije kvalitete
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu u petoj godini sukoba, što je dovelo do nestašica goriva i povećanja cijena dok Kijev pokušava dovesti Moskvu za pregovarački stol

Rusija bi mogla privremeno dozvoliti tvrtkama da proizvode benzin i dizel niže kvalitete kao i uvoz takvih derivata, objavio je dnevni list Kommersant u ponedjeljak dok zemlja pokušava ublažiti nestašicu goriva usred ukrajinskih napada na ruske rafinerije. Novine su citirajući nacrt vladinog dokumenta objavile da bi Rusija na godinu dana, do srpnja 2027., mogla dozvoliti proizvodnju i uvoz benzina i dizela po standardu Euro-2 sa znatno većim udjelom sumpora, zabranjenom od 2013.

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Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu u petoj godini sukoba, što je dovelo do nestašica goriva i povećanja cijena dok Kijev pokušava dovesti Moskvu za pregovarački stol.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je na sastanku s ministrima vlade i drugim dužnosnicima u nedjelju priznao da su ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama prouzročili manjak goriva u nekim pokrajinama, ali da Rusija to rješava.

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Komentari 1
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