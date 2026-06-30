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Novi verbalni rat

Zelenski ismijao Putina: 'Već 15 puta pomiče rok za osvajanje Donbasa. Četiri godine obećava'

Piše HINA,
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Zelenski ismijao Putina: 'Već 15 puta pomiče rok za osvajanje Donbasa. Četiri godine obećava'
Foto: Yves Herman

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se kasno u ponedjeljak narugao vojnim naporima Rusije rekavši da je Kremlj tijekom više od četiri godine ratovanja postavio, a potom pomaknuo 15 rokova za zauzimanje istočne regije Donbas.

Zelenskijevi komentari predstavljaju odgovor na to što je ruski predsjednik Vladimir Putin prethodnoga dana odbacio, kako je rekao, ukrajinski prijedlog za napuštanjem dalekometnih napada i ublažavanja borbi.Ukrajinski predsjednik je rekao da Putinovi komentari pokazuju koliko je otuđen od osjećaja Rusa koji čekaju u redovima na benzinskim postajama, što je povezano s ukrajinskom kampanjom napada na ciljeve ruske naftne industrije.

"Čak i zemlja koja proizvodi naftu, 'benzinska postaja' kao što se Rusiju često zvalo, sada se suočava s manjkom goriva", rekao je Zelenskij u svojoj noćnoj videoporuci.

"To je izravna posljedica rata. Jedna od mnogih posljedica. Također, to je primjer toga kako Ukrajina odgovara: preciznošću, a ne terorizmom", dodao je.

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Zelenski je kazao da je Kremlj tijekom četiri godine ratovanja postavio i potom pomaknuo 15 rokova za osvajanje četiriju oblasti na istoku Ukrajine, Donjecke i Luhanske u regiji Donbas te Zaporiške i Hersonske,

"Rusko političko rukovodstvo je i dalje opsjednuto Donbasom", poručio je. "Ako Rusija ne okonča rata, ponovo će mora odgoditi taj rok".

U tjednima nakon invazije na Ukrajinu u veljači 2022., ruske snage su prvotno pokušale ući u glavni grad Kijev, no kada im to napredovanje nije pošlo za rukom su se povukli i usredotočili na zauzimanje Donbasa.

Rusija je osvojila cijelu Luhansku te velike dijelove Donjecke i Zaporiške oblasti.

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Premda snage Moskve polako napreduju u smjeru zapada kroz Donjecku oblasti, ukrajinski dužnosnici tvrde da je to napredovanje znatno usporeno dok Ukrajina pojačava svoju kampanju napada bespilotnim letjelicama srednjeg i dugog dometa.

Putin je u televizijskom intervjuu u nedjelju rekao da će ruske snage nastaviti sa svojim ciljevima potpunog zauzimanja četiriju ukrajinskih pokrajina.

Priznao je da se Rusi suočavaju s nestašicom goriva, ali je odbacio, kako je rekao, novi ukrajinski plan o obuzdavanju borbi kao pokušaj da se ublaži pritisak na snage Kijeva.

Zelenski, koji je ovog mjeseca napisao otvoreno pismo Putinu pozivajući ga na sastanak u četiri oka, nije komentirao kako je ruski predsjednik opisao novi prijedlog.

Rekao je da je Ukrajina već podnijela prijedloge radi približavanja kraju rata "te da ih Rusija svaki put odbija".

Također, kazao je da bi Rusi koji još nizu mobilizirani "i sada se svađaju u redovima za gorivo trebali pomno razmisliti o onome što ih čeka".

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