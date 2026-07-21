Ruski brod pucao kod Engleske!

Ruski ratni brod izveo je vojnu vježbu s bojevim gađanjem približno 74 kilometra od obale Ujedinjenog Kraljevstva. Površinsko plovilo, koje je pratio brod Britanske kraljevske ratne mornarice (Royal Navy), izvelo je topničko manevriranje južno od Plymoutha u ponedjeljak.

Glasnogovornik Ministarstva obrane izjavio je: "Ruski ratni brod pod nadzorom Kraljevske mornarice izveo je jučer vježbu s bojevim gađanjem u međunarodnim vodama, otprilike 74 kilometra južno od Plymoutha, piše Sky News.

Kraljevska mornarica pratila je tu vježbu sve vrijeme, nastavlja pozorno pratiti aktivnosti plovila te stoji spremna za zaštitu nacionalne sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva." Prije početka vježbe, ruski je brod obavijestio HMS Tyne o svojoj namjeri izvođenja topničkih aktivnosti.

Zatim je zatražio da HMS Tyne promijeni položaj i pomakne se na sigurniju udaljenost, što je britanski brod i učinio.

Vježba je izvedena u međunarodnim vodama i trajala je 30 minuta. Brod Neustrašivi (Neustrashimy) pratio je tankere ruske "flote u sjeni" kroz Engleski kanal (La Manche). To je drugi ruski ratni brod koji je to učinio posljednjih tjedana.

Prošlog mjeseca, njegov prethodnik Admiral Grigorovič ispalio je pucnjeve upozorenja prema britanskom bračnom paru koji je plovio na jedrilici.