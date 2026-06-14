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LA MANCHE

VIDEO Tenzije kod Engleske. Specijalci upali na ruski tanker

Piše Filip Sulimanec,
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VIDEO Tenzije kod Engleske. Specijalci upali na ruski tanker
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Brod Smyrtos premješten je na sidrište u blizini južne obale Engleske, gdje će se pratiti zbog eventualnih ekoloških ili sigurnosnih rizika

Specijalci Ujedinjenog Kraljevstva su po prvi put upali na tanker iz ruske flote u sjeni u La Mancheu. U objavi na platformi X, premijer Keir Starmer je naveo da ova operacija „zadaje još jedan udarac Rusiji i podsjeća one koji potpiruju Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dopustiti da se sakriju”.

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Britanska mornarica zauzela ruski tanker VIDEO
Britanska mornarica zauzela ruski tanker | Video: 24sata/Reuters

 - Želim zahvaliti svima uključenima, uključujući naše Oružane snage i službenike za provođenje zakona koji čuvaju sigurnost ove zemlje 24 sata dnevno, 365 dana u godini - dodao je.

Ministarstvo obrane priopćilo je da su se komandosi Kraljevskih marinaca i posebno obučeni službenici Nacionalne agencije za kriminal (NCA) ukrcali na naftni tanker koji je pod sankcijama.

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Operaciju, koja je trajala šest sati, podržale su letjelice Pomorske zračne skupine (uključujući helikoptere Chinook, Merlin Mk4 i Wildcat), zrakoplov RAF-a P-8, kao i brodovi HMS Sutherland i HMS Ledbury.

Brod Smyrtos premješten je na sidrište u blizini južne obale Engleske, gdje će se pratiti zbog eventualnih ekoloških ili sigurnosnih rizika.

Ovo je prvi put da je brod iz ruske flote u sjeni presretnut u britanskim vodama, nakon što se Starmer u ožujku složio da bi britanske trupe i službenici za provođenje zakona trebali imati ovlasti za ukrcavanje na njih.

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