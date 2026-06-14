VIDEO Tenzije kod Engleske. Specijalci upali na ruski tanker

Specijalci Ujedinjenog Kraljevstva su po prvi put upali na tanker iz ruske flote u sjeni u La Mancheu. U objavi na platformi X, premijer Keir Starmer je naveo da ova operacija „zadaje još jedan udarac Rusiji i podsjeća one koji potpiruju Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dopustiti da se sakriju”.

Pokretanje videa... VIDEO Britanska mornarica zauzela ruski tanker | Video: 24sata/Reuters

- Želim zahvaliti svima uključenima, uključujući naše Oružane snage i službenike za provođenje zakona koji čuvaju sigurnost ove zemlje 24 sata dnevno, 365 dana u godini - dodao je.

Ministarstvo obrane priopćilo je da su se komandosi Kraljevskih marinaca i posebno obučeni službenici Nacionalne agencije za kriminal (NCA) ukrcali na naftni tanker koji je pod sankcijama.

Operaciju, koja je trajala šest sati, podržale su letjelice Pomorske zračne skupine (uključujući helikoptere Chinook, Merlin Mk4 i Wildcat), zrakoplov RAF-a P-8, kao i brodovi HMS Sutherland i HMS Ledbury.

Brod Smyrtos premješten je na sidrište u blizini južne obale Engleske, gdje će se pratiti zbog eventualnih ekoloških ili sigurnosnih rizika.

Ovo je prvi put da je brod iz ruske flote u sjeni presretnut u britanskim vodama, nakon što se Starmer u ožujku složio da bi britanske trupe i službenici za provođenje zakona trebali imati ovlasti za ukrcavanje na njih.