Ruski diplomati protjerani, a SAD poručuje: 'Oni su špijuni!'

Predsjednik SAD-a Donald Trump protjerao je 60 ruskih diplomata, njih 48 radilo je u ambasadi u Washingtonu, a ostali pri Ujedinjenim narodima. Očekuje se i da se ruski konzulat u Seattleu zatvori. Razlog tome je trovanje Sergeja Skripala početkom ožujka u Velikoj Britaniji

Ruski ambasadori su apelirali ranije na Trumpa da ne vjeruje "lažnim vijestima", obzirom da Rusija tvrdi kako nije kriva za trovanje, kao što je to optužila britanska premijerka Theresa May.

Breaking: US to expel 48 Russian embassy workers in Washington, D.C. and 12 at the Russian mission to the U.N. U.S. says they were intel officers using diplo status as cover. pic.twitter.com/mRuwY8Tes6