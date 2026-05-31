UDAR NA SARATOV

Ruski grad guši se u dimu: Cijelu noć trajao napad dronovima...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Ruski grad guši se u dimu: Cijelu noć trajao napad dronovima...
Foto: Telegram

Rafinerije nafte Saratov proizvodi više od 20 različitih naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, loživo ulje i bitumen...

Požari, veliki gusti crni dim koji se širi nad gradom, sve to posljedica je, kako javljaju ruski mediji, napada ukrajinske vojske dronovima na rafineriju nafte Saratov.  Fotografije koji kruže društvenim mrežama pokazuju najmanje dvije lokacije, a kako javlja Kyiv Independent čini se da je napad trajao cijelu noć na nedjelju.

Inače, rafinerijA nafte Saratov proizvodi više od 20 različitih naftnih derivata, uključujući benzin, dizel, loživo ulje i bitumen. Prema podacima iz 2023. godine postrojenje je preradilo približno 4,8 milijuna metričkih tona sirove nafte.

Pored toga, ukrajinski dronovi su pogodili i skladište nafte u gradu Matvejev Kurgan u ruskoj Rostovskoj oblasti, prenose ruski mediji. S druge strane ukrajinski mediji navode kako ne mogu potvrditi napade ali na društvenim mrežama objavljeni su snimci koji potvrđuju spomenute udare. 

Lokalne vlasti još nisu komentirale napad. Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin prijavio je samo prijetnju dronom u regiji. Rafinerija je dio naftne tvrtke Rosnjeft i jedan je od najstarijih pogona za preradu nafte u regiji Volga, a gorivom opskrbljuje ruske snage.

Video: Telegram
Zelenski opet upozorava: 'Rusi spremaju novi veliki napad'

Nije ovo prvi put da je rafinerija napadnuta, od početka rata nekoliko puta je bila meta, a posljednji put u ožujku, kada je napad dronovima velikih razmjera prouzročio privremeni prekid proizvodnje u postrojenju.

Guverner Rostovske oblasti, Jurij Sljusar, izjavio je da je pad olupine drona doveo do požara u tamošnjem skladištu goriva u okrugu Matveevo-Kurganski.

- Specijalne službe rade na mjestu događaja, stigao je vatrogasni vlak, počeo je gasiti požar. Informacije o žrtvama nisu primljene - napisao je na Telegramu. Mediji su već izvijestili kako se Ukrajina sve više oslanja na domaće dronove za napade na ciljeve duboko u Rusiji, posebno na postrojenja povezana s rafiniranjem nafte, logistikom i obrambenom proizvodnjom.
 

