Ruski kanal tvrdi: Operirali su Putina prošlog tjedna; Britanci: Sve ukazuje na tešku bolest...

Sjedio je pogrbljeno, grčio i otpuštao šaku, neprestano se vrpoljio i 'tresao' nogu kao da pokušava riješiti grča. To je, ukratko, ponašanje ruskog predsjednika Vladimira Putina na prethodna dva sastanka s bjeloruskim vođom Aleksandrom Lukašenkom. Ti susreti su jedni od rijetkih na koje Putin još dopušta ulazak i snimanje novinarima, pa je sve to potaknulo dodatne sumnje kako je Putin ozbiljno bolestan, piše Mirror.

Dok se rukovao s bjeloruskim čelnikom, Putinova ruka vidno se grčila. Sjedeći u fotelji, noga mu se lagano tresla, kao da je cijelo vrijeme bio u grču. Sve to možemo protumačiti i kao simptome teškog oboljenja. Takve simptome često vidimo kod oboljelih od raka i onih koji se liječe od istog, tumače medicinski stručnjaci za Mirror.

Nove informacije o Putinovu zdravstvenu stanju, koje je nemoguće provjeriti, a koje Kremlj uporno demantira, objavljene su na Telegram profilu General SVR. Ovaj profil na društvenim mrežama tvrdi da posjeduje 'insajderske' informacije iz Kremlja i popularan je među Putinovom opozicijom. Oni tvrde kako je Putin podvrgnut operaciji 16. svibnja i da je za to vrijeme izbivao s posla, dok je na snimkama koje ga prikazuju kako 'sastanči' korištena 'deepfake' tehnologija.

Telegram profil General SVR tvrdi da su Putinovi liječnici inzistirali na operaciji. Nikolaj Patrušev, bivši šef protuobavještajne službe FSB-a, sada šef Vijeća sigurnosti navodno drži sve to pod kontrolom. On je navodno i jedini koji je tih nekoliko dana Putinova oporavka komunicirao s predsjednikom Rusije.

- U noći s ponedjeljka, 16. svibnja na utorak, 17. svibnja, ruski predsjednik Vladimir Putin podvrgnut je kirurškom zahvatu. Na tome su inzistirali iz njegova doktorskog tima. Prema riječima liječnika koji su sudjelovali u zahvatu na predsjedniku, operacija je bila uspješna - navodi General SVR na Telegramu.

- Već smo govorili o tome da je Putin bio odsutan iz medijskog prostora od 17. svibnja do 19. svibnja i da nije bio dostupan čak ni svojem užem krugu suradnika, s izuzetkom Nikolaja Patruševa, tajnika Vijeća sigurnosti Rusije. Od 17. do 19. svibnja unaprijed snimljeni sastanci i poruke objavljivani su u informativnom prostoru, a Putin je za to vrijeme osobno obavio tek dva telefonska razgovora - navode.

Putin je u petak prikazan kako predsjeda sastankom svojeg Sigurnosnog vijeća, tijela koje nadzire rat u Ukrajini. Telegram profil General SVR tvrdi da su tu koristili 'deepfake' tehnologiju, a isto je, kako tvrde, bilo i tjedan ranije.

- U stvarnosti, 20. svibnja Putin je još uvijek bio preslab da bi sudjelovao u dugim sastancima i imao je dva kratka videopoziva. Tamo 20. svibnja u večernjim satima Putinovo zdravlje se pogoršalo i stabiliziralo tek u subotu, 21. svibnja ujutro. Liječnici preporučuju Putinu da se odmori idućih dana i pozivaju ga da odbije osobno sudjelovanje na sastancima - napisali su.

Tvrde da Putinov bliski saveznik, bjeloruski diktator, Aleksandar Lukašenko sudjeluje u ovoj 'dimnoj zavjesi'.

