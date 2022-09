Ruski komesar: I oni ograničeno sposobni će biti mobilizirani, uzimamo i časnike do 65 godina

Građani s kategorijom "B" na vojnoj iskaznici podliježu djelomičnoj mobilizaciji, ali će biti pozvani posljednji, rekao je vojni komesar Irkutske regije Jevgenij Fuženko na konferenciji za novinare 23. rujna, javlja ruski IrCity.

U kategoriju "B" spadaju ograničeno sposobni, odnosno oni koji nisu služili vojsku zbog zdravstvenih problema, objašnjava isti medij.

Dakle, Šojgu je najavio 300.000 'sposobnih koji imaju vojnog iskustva', ali sad ispada da to neće biti baš tako...

Komesar Fuženko je rekao da će prije svega mobilizirati građane prve i druge kategorije. To su, primjerice, vojnici, mornari, narednici, zastavnici i vezisti do 35 godina, niži časnici do 50 godina, bojnici, potpukovnici do 55 godina, pukovnici do 60 godina, viši časnici do 65 godina, piše ruski medij.

Prema Fuženku, medicinski radnici podliježu mobilizaciji "pod općim uvjetima". Nije važno radi li se o muškarcu ili ženi.

- Koliko dugo će mobilizirani biti poslani? Onoliko koliko će biti potrebno, - rekao je vojni komesar Fuženko na konferenciji za novinare 23. rujna.

Fuženko je također naglasio da će oni koji izbjegnu mobilizaciju biti podvrgnuti istim sankcijama kao i oni koji izbjegnu služenje vojnog roka. Maksimalne sankcije predviđaju do dvije godine zatvora. No sredinom rujna Državna duma donijela je zakon kojim se pooštrava kazna za izbjegavanje vojne službe na 10 godina zatvora. Već ga je odobrilo Vijeće Federacije.

- Stanovnici Irkutske oblasti, koji podliježu djelomičnoj mobilizaciji, nemaju pravo putovati izvan Rusije - rekao je Fuženko.

A kako novi regruti ne bi pravili gluposti, u pojedinim regijama doneseni su i novi propisi...

Vlada Transbajkalskog teritorija zabranila je prodaju alkohola u gradovima u kojima se nalaze vojne jedinice za vrijeme djelomične mobilizacije, javlja CHITA.RU .

