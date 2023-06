Ruski sud odbio osloboditi novinara Gershkovicha: Uhićen je zbog navodne špijunaže

Moskovski sud u četvrtak je odbacio zahtjev za oslobađanjem novinara Wall Street Journala Evana Gershkovicha iz istražnog pritvora, uhićenog zbog navodne špijunaže.

Sud je ostao pri svojoj prvotnoj presudi, prenosi agencija Interfax.

WSJ piše kako se 31-godišnji Gershkovich kratko nasmijao pri ulasku u sudnicu, u tamnoj majici i trapericama. U sudnici je bila i američka veleposlanica u Moskvi Lynne Tracy.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov potvrdio je da je SAD ponovno tražio konzularni pristup Gershkovichu.

- To se sad razmatra- rekao je.

Glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby za CNN je rekao da je odluka suda „nečuvena”, no ne i iznenađujuća.

- Potpuno smo očekivali da će Rusi tako reagirati i htjeti ga zadržati u pritvoru- kazao je Kirby.

Gershkovicha je u ožujku u Ekaterinburgu uhitila obavještajna agencija FSB. Optužen je da je za američke agencije prikupljao tajne informacije o ruskom vojno-industrijskom kompleksu.

WSJ odbacuje te optužbe i tvrdi da je Gershkovich obavljao svoj posao sa službenom akreditacijom. Washington traži hitno oslobađanje novinara.

Rusko pravosuđe u početku je istražni zatvor odredila do 29. svibnja, no potom ga je produžila do kraja kolovoza.

U slučaju da ga se proglasi krivim, Gershkovichu, čiji su roditelji sovjetski židovi emigrirali u SAD, prijeti do 20 godina zatvora.