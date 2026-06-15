RUSKI TEROR U KIJEVU 'Razorili su našu svetinju iz 11. stoljeća!'

Četiri su osobe poginule, a 23 su ranjene u ruskom napadu u kojem je buknuo požar u samostanu Kijevsko-pečerska lavra, simbolu ukrajinske duhovne i kulturne povijesti, u najtežem ruskom zračnom napadu na ukrajinski glavni grad u posljednja dva tjedna, objavile su vlasti u ponedjeljak pozvavši stanovništvo da se skloni na sigurno. Samostan Kijevsko-pečerska lavra, najstarije pravoslavno svetište istočnih Slavena i mjesto svjetske baštine UNESCO-a, izgrađen 1051., teško je oštećen u izravnom napadu, rekao je Timur Tkačenko, načelnik vojne uprave glavnoga grada u objavi na Telegramu.

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- Brutalan napad na naš narod i našu baštinu. Ovo je pravo lice ruskih pravoslavnih vrijednosti - rekla je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko. Dok se visok plamen uzdizao nad samostanom, stanovnici su se požurili u skloništa pred najtežim ruskim napadom na Ukrajinu od početka lipnja, kad su dronovi i projektili ubili više od 20 ljudi, a više od 100 ih je ranjeno.

Foto: Ukrainian Presidential Press Ser

U ovom napadu dronovi i rakete pogodili su nekoliko visokih stambenih zgrada i oštetili električne vodove, ostavivši oko 140.000 stanovnika bez struje, objavile su kijevske vlasti. Pritom su poginule četiri osobe, a 23 su ranjene, rekao je Tkačenko.

- Što bi još Antikrist Kremlj trebao napraviti da svijet shvati kako se moraju poduzeti odlučne mjere da se zaustavi ruski teror protiv Ukrajine i uspostave sami principi mira? - napisao je na platformi X mitropolit Epifanij, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski malo je ranije u ponedjeljak nazvao ruski napad na samostan Kijevsko-pečersku lavru teškim zločinom protiv kršćanske kulture pozvavši članice G7 da pojačaju pritisak na Rusiju.

- U ruskome napadu na Kijevsko-pečersku lavru zapaljena je katedrala Uznesenja Marijina, to je crkva čija povijest seže u 11. stoljeće. I to je jedan od najtežih zločina Rusije protiv kršćanske kulture do danas - rekao je Zelenski u objavi na platformi X.

First responders have put out the fires in Kyiv – at the Lavra and the Mystetskyi Arsenal. I am grateful to all the services working at the sites of the strikes, and to everyone who is helping. It has been confirmed that two Russian drones deliberately targeted the part of the… pic.twitter.com/EwfUTXWAsj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026

Istodobno je pozvao zemlje članice grupe G7 da pojačaju pritisak na Rusiju i povećaju pomoć ukrajinskoj zračnoj obrani.

Rusija je u ponedjeljak objavila da nije pogodila povijesni samostan Pečersku lavru u Kijevu u noćnom napadu na vojne tvornice u glavnom ukrajinskom gradu te da je to vjersko mjesto oštetio američki protuzračni projektil Patriot. Moskva tvrdi da su u napadima dronovima ciljani i pogođeni proizvodni pogoni, dok su Ukrajina i mnoge zapadne zemlje optužile Rusiju za napad na samostan.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da je projektil Patriot, za koji je rečeno da je oštetio samostan, mogao promašiti jer su, prema objavi ministarstva, zapadne zemlje Kijevu isporučile oružje kojemu je istekao rok trajanja.