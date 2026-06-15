EU uvela nove sankcije Rusiji: Na popisu pravoslavni svećenik blizak Putinu i kineske tvrtke

Europska unija u ponedjeljak je objavila da je sankcionirala 81 osobu ili subjekt zbog povezanosti s Rusijom u ratu protiv Ukrajine, među kojima je i pravoslavni svećenik kojega ruski mediji često opisuju kao "ispovjednika" predsjednika Vladimira Putina. Svećenik Georgij Ševkunov imenovan je 2023. godine za mitropolita Simferopolja i Krima, ukrajinskog poluotoka koji je Rusija anektirala u ožujku 2014. Ukupno su na crnu listu EU-a dodane 34 osobe i 47 subjekata, prema priopćenju Europske unije. Uvedene sankcije uglavnom znače zamrzavanje imovine u EU-u, kao i zabrana putovanja unutar Unije i pružanje financijske potpore tim osobama. Kao dio sankcija usmjerenih na ruski vojno-industrijski sektor, EU je objavila da je sankcionirala sedam osoba i 21 subjekt, među kojima ruske proizvođače dronova i dvije kineske tvrtke, Shenzhen Minghuaxin i Xingiang Richful Lubricant Additive Company, jednog od vodećih kineskih proizvođača aditiva za maziva.

Blok s 27 članica odlučio je sankcionirati i dvije osobe i 24 subjekta zbog uloge u izvozu ruske nafte i naftnih derivata. Dio se odnosi na "flotu u sjeni" kojom se Moskva koristi za zaobilaženje zapadnih sankcija na svoju naftu.

Uvedene su sankcije i određenim sucima i tužiteljima zbog uloge u smrtonosnom trovanju ruskog oporbenog vođe Alekseja Navaljnog u veljači 2024.

Još je šest osoba sankcionirano zbog radnji usmjerenih na ugrožavanje suvereniteta i neovisnosti Moldavije, "među kojima su radnje usmjerene na podrivanje njezinih demokratskih procesa", kao što je bio slučaj tijekom posljednjih izbora u ovoj zemlji kandidatkinji za članstvo u EU s velikom ruskom manjinom.

"Ove mjere udaraju u srž ruskog vojno-industrijskog sektora, njegove flote u sjeni i mreža koje potiču hibridne napade Moskve na Europu", rekla je u ponedjeljak šefica diplomacije EU-a Kaja Kallas.

Nekoliko ljudi je ubijeno u novom valu ruskih napada na Ukrajinu tijekom noći, koji su izazvali i požar u glavnoj crkvi samostanskog kompleksa u Kijevu, Kijevsko-pečersku larvu koja je zaštićena UNESCO-om, rekli su ukrajinski dužnosnici rano u ponedjeljak.