Ruski veleposlanik Azimov: 'Nema straha od velikog rata'

Veleposlanik Rusije u Hrvatskoj, Anvar Azimov, u razgovoru za Dnevnik Nove TV poručio je kako je napad SAD-a, VB i Francuske u Siriji "barbarski čin" te će Rusija odgovoriti ako netko od Rusa bude ozlijeđen. Također je dodao da će Rusija nastaviti podupirati Bašara al Asada te da nema straha od velikog rata između Rusije i Zapada.

- Mislim kako je glavni razlog napada sprečavanje posjeta stručnjaka iz organizacije za zabranu kemijskog oružja iz Haaga. Oni su već u Siriji. I danas su trebali ići u istočnu Gutu. Nema nikakvih dokaza, za sada, da su sirijske vlasti, da je sirijska vlada koristila kemijsko oružje - rekao je.

Azimov kaže i kako će nastaviti podupirati sirijskog predsjednika, ne zato što ga brane, već zato što je on legitimni vođa zemlje i važan faktor stabilnosti.

Smatra da do velikog rata između Rusije i SAD-a neće doći.

- Siguran sam da neće doći do svjetskog rata. Rusija je odgovorna nacija. Rusija će više raditi na političkom rješavanju situacije. Istodobno, u vojnom smislu ćemo podupirati režim Bašara al Asada više nego do sada. Opskrbit ćemo ih novim proturaketnim sustavom, tako da on može bolje braniti svoju zemlju - rekao je.

- Ali, još jednom, ne želimo pogoršati situaciju, nećemo napasti američke mete, iako bi Rusija to mogla. Uvjeravam vas da je Rusija u vojnom smislu mnogo jača od Sjedinjenih Američkih Država i svih njihovih satelita. Ali mi smo i mnogo odgovorniji - zaključio je Azimov.