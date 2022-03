Kotromanović o jezivoj prijetnji veleposlanika da će BiH završiti kao Ukrajina: Treba ga izbaciti!

Igor Kalabuhov, ruski veleposlanik u BiH javno je zaprijetio toj državi ako odluči postati članicom NATO-a.

Kalabuhov je rekao kako BiH ima pravo odlučiti hoće li biti članica NATO-a, ali je zaprijetio i da Moskva zadržava pravo reagirati dodavši da je na primjeru Ukrajine to pokazala.

- To je definitivno prijetnja BiH, tog bi veleposlanika zbog toga trebalo izbaciti iz države. To je nevjerojatna izjava. Jasna je prijetnja - imaš pravo na odabir, no ako krivo odabereš računaj na rusku kaznu. Hoće li to tada značiti reakciju ruske vojske i one stvari zločine koje vidimo u ukrajinskim gradovima sada? To je vrlo ozbiljna izjava - rekao je za Večernji Ante Kotromanović, bivši SDP-ov ministar obrane.

>>Uživo događanja iz Ukrajine možete pratiti ovdje<<