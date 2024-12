Rutte: NATO treba osigurati da Ukrajina uđe u pregovore...

Članice NATO-a moraju povećati vojnu pomoć Ukrajini kako bi joj osigurali snažnu poziciju za pregovore s Rusijom kadgod oni započeli, rekao je glavni tajnik Saveza Mark Rutte na konferenciji za novinare uoči dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova država članica.

“Morat ćemo učiniti više, nužno je sada osigurati da vojna pomoć stiže u Ukrajinu jer je to ključno kako bi, ako se na to odluče, ušli u pregovore s Rusijom sa snažne pozicije”, rekao je Rutte. “Štogod bude snažnija naša vojna pomoć Ukrajini, to će snažnija biti njezina pozicija u pregovorima i prije ćemo okončati rusku agresiju, jednom za svagda”, dodao je Rutte.

Istaknuo je da ruski predsjednik Vladimir Putin nije zainteresiran za mir, da ruska agresija ne pokazuje znakove popuštanja nego se naprotiv pojačava. “Putin nastavlja pritiskati, osvojiti još ukrajinskog teritorija jer misli da tako može slomiti ukrajinsku i našu odlučnost. Ali, u krivu je”, rekao je Rutte.

Danas popodne ministri vanjskih poslova država članica NATO-a razgovarat će s ukrajinskim šefom diplomacije Andrijom Sibihom, koji će ih izvijestiti o trenutačnom stanju na bojištu.

Rutte je odbio izravno odgovoriti na pitanje o prijedlogu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija da bi pristao na prekid vatre s Rusijom ako NATO zaštiti dijelove zemlje pod ukrajinskom kontrolom.

Rekao je da je već odlučeno da je budućnost Ukrajine u NATO-u, da je taj put nepovratan, da se približavanje događa korak po korak, ali da je sada ključno osigurati što više vojne pomoći kako bi Kijev ušao pregovore sa što snažnije pozicije.

Rutte je rekao da će ministri država članica NATO-a sutra razgovarati o učestalim pokušajima Rusije i Kine proteklih nekoliko godina da destabiliziraju članice Saveza kibernetičkim napadima, dezinformacijskim kampanjama, napadima na energetsku infrastrukturu sabotažama. “Stoga će saveznici i dalje biti jedinstveni i suprotstavljati se tim prijetnjama nizom mjera, između ostaloga, većom razmjenom obavještajnih podataka i boljom zaštitom kritične infrastrukture”, rekao je.

Dodao je da rat ne smije završiti ishodom kojem bi se veselili Iran, Kina, Sjeverna Koreja.

Rutte je rekao da je Kina aktivna u zaobilaženju sankcija protiv Rusije i omogućava isporuku proizvoda s dvostrukom namjenom i da je zajedno s Iranom i Sjevernom Korejom uključena u rat.

Također je istaknuo da saveznici moraju povećati izdvajanja za obranu jer dva posto BDP-a nije dovoljno i da dugoročno gledajući snaga odvraćanja ne bi bila dovoljna u tom slučaju. Također je potrebno pojačati obrambenu industriju.

Rutte je izrazio zabrinutost zbog nasilja gruzijskih vlasti protiv pro-europskih prosvjednika, koji su izišli na ulice nakon što je pro-ruska gruzijska vlada najavila da prekida pregovore o približavanju Europskoj uniji.

“Nedvosmisleno osuđujem nasilje protiv prosvjednika”, rekao je Rutte.