Ukrajina u mraku: Putin nas želi pred zimu ostaviti bez struje, udaraju na energetske centre!

Izveli smo opsežan udar. U zadnja dva dana lansirano je 100 projektila i 466 dronova. Nastavljamo proizvoditi svoje oružje, a Ukrajinci traže oružje svojih vlasnika, rekao je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin, koji sudjeluje na međunarodnom summitu u Kazahstanu. Pohvalio je svoju vojsku te dodao kako zna koliko se Ukrajinci boje rakete Orešnik, koju su nedavno ispalili na Dnjipropetrovsk.

- Nova meta mogli bi postati centri za donošenje odluka u Kijevu - bio je odrješit Putin. Naime, u jučerašnjem napadu gađali su infrastrukturu u 14 različitih oblasti. Cilj je bio urušavanje energetskih postrojenja, što su djelomično i uspjeli. Bez struje tako je ostalo više od milijun Ukrajinaca. Struju su negdje isključili zbog mjera opreza, kako bi smanjili štetu.

Naime, osim što je glavni ruski cilj bio prekinuti rad industrije te proizvodnju streljiva i projektila, postoji i skriveni - žele zagorčati život preostalom stanovništvu koje se priprema na dolazak zime. S obzirom na to da Putin rat protiv Ukrajine vodi gotovo tri godine, većina tvrtki i ljudi nabavila je vlastite generatore kako bi doskočili ovom problemu. Diljem države postoje tzv. točke nepobjedivosti, gdje lokalne vlasti nude hranu, grijanje i punjenje uređaja. No sve to crpi snagu i snižava moral. Prema britanskim analitičarima, ovakvi napadi mogli bi se samo intenzivirati kako zima bude jačala.

- U nekoliko regija projektili Kalibr s kasetnim streljivom korišteni su posebno protiv civilne infrastrukture. Takvo streljivo znatno otežava našim spasiocima i energetskim djelatnicima sanaciju udara. Ovo je podla eskalacija ruske terorističke taktike - rekao je nakon napada ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Objavio je kako je na terenu i dalje više od 320 radnika hitnih službi raspoređeno u 14 regija. Iznova je istaknuo kako njegova zemlja treba dodatne sustave protuzračne obrane. Dio tih molbi trebao bi mu uslišiti aktualni američki predsjednik Joe Biden, koji za ponedjeljak priprema novi paket oružja vrijedan 752 milijuna dolara, piše Reuters. U njemu će biti novi dronovi, rakete Stinger, kasetno streljivo, mine i protutenkovsko oružje.

Putin je raketiranje Ukrajine opisao upravo kao osvetu na ukrajinske napade na njegovu zemlju američkim i britanskim raketama. Mete su tad bili vojni objekti, zračne luke te skladišta oružja, streljiva i nafte. No takvo pojednostavnjivanje situacije dio je njihove taktike informacijskog ratovanja. Naime, pretposljednji sličan masovni napad Rusi su izveli 17. studenog. To je bilo mnogo prije nego što su Ukrajinci dobili “zeleno svjetlo” za uporabu zapadnog oružja i na ruskom teritoriju. Osim toga, Rusi su u veljači 2022. pokrenuli veliku ofenzivu na susjednu zemlju, koristeći čak i prostor Bjelorusije.

Iako o tome gotovo i ne govore, ukrajinske snage također su u srijedu izvele veliki zračni udar na Krim i okupirani Sevastopolj. Koristili su protubrodske projektile Neptun, rakete iz sustava S200, zapadni Storm Shadow i 40 dronova. Meta su bili Viša mornarička školu Nahimov u Sevastopolju i obližnji aerodrom Belbek. Rusi su objavili kako su oborili 25 dronova i opovrgnuli da su imali štetu i žrtve.