Ružić najavio veći dodatak za umirovljenike: Evo koliko će dobiti oni s 40 godina staža

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić najavio je u srijedu da će prvi službeni sastanak sa sindikatima državnih i javnih službi biti u ponedjeljak, 19. listopada, te da bi minimalna plaća do 2028. trebala dosegnuti 1250 eura. Na tom sastanku počinju pregovori o dodatku temeljnim kolektivnim ugovorima za državne i javne službe, nakon što je na sjednici Vlade imenovan pregovarački odbor, rekao je Ružić nakon sjednice Vlade. Istaknuo je da je riječ o pitanju od velikog interesa za javnost jer ti sektori imaju veliki broj zaposlenih.

Upitan s kojim se stajalištima ulazi u pregovore, s obzirom na zahtjeve sindikata javnih službi za povećanjem osnovice, usklađivanjem s inflacijom i rješavanjem naknade za topli obrok, ministar je odgovorio da treba biti racionalan jer država mora pokriti sve potrebe, od zdravstva do hitnih službi.

“Vjerujem da će predstavnici sindikata voditi realne pregovore, da će reći što očekuju”, rekao je Ružić, dodavši da očekuje da zahtjevi budu “u rasponima prihvatljivog”.

Topli obrok, istaknuo je, ima vrijednost veću od materijalne jer donosi i psihološki odmor, ali je s financijske strane problem to što je riječ o neoporezivom davanju koje se ne kumulira u mirovinskom sustavu.

O minimalnoj plaći za iduću godinu ministar Ružić se danas poslijepodne savjetuje sa sindikatima, Hrvatskom udrugom poslodavaca i ekonomskim stručnjacima, nakon čega će mišljenja iznijeti premijeru. Odluka će se u zadanom roku donijeti nakon rasprave na užem kabinetu Vlade. Precizniju ideju o iznosu imat će nakon tih konzultacija, rekao je.

Cilj je Vladina programa da minimalna plaća do 2028. dosegne 1250 eura, a s obzirom na to da su mirovine i plaće već ove godine praktički ispunile ciljeve za 2028., ne sumnja da će i taj cilj biti ostvaren, rekao je.

Novi poziv za program Zaželi u idućih nekoliko tjedana

Ružić je potvrdio i da će godišnji dodatak umirovljenicima porasti sa šest na sedam eura po godini staža, što će proračun stajati 258 milijuna eura.

Umirovljenici s 40 godina staža dobit će 280 eura, a prosječan dodatak iznosi 208 eura. Isplata je automatska, bez podnošenja zahtjeva, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje isplatit će dodatak do kraja godine. Zahtjeve za dodatkom od deset ili dvanaest eura, ocijenio je nerealnima.

Ugovori u programu Zaželi, kroz koji je 70.000 starijih osoba dobilo pomoć u kući, ističu krajem ove i početkom iduće godine, a novi poziv bit će objavljen u idućih nekoliko tjedana, najavio je Ružić.

Rekao je i kako se paralelno radi na reorganizaciji inkluzivnog dodatka kojeg prima 239.000 korisnika, od kojih je 123.000 starijih od 65 godina. Izdvajanja za njega premašila su milijardu eura.

Novim zakonom, koji bi trebao biti donesen u prvoj polovici 2027., cilj je ubrzati postupke i riješiti zaostatke, a socijalne radnike i druge stručnjake koji sada rade na tim predmetima u najvećem mogućem opsegu vratiti na teren.

Upitan o slučaju femicida u Slatini, u kojem je izvanredni inspekcijski nadzor utvrdio propuste, rekao je da odgovornost djelatnika utvrđuje uprava prema Zakonu o radu, a eventualnu kaznenu odgovornost tijela progona.

Pred ministarstvom je sada, kako je rekao, teži dio posla, sačuvati dignitet struke. “Moramo sve napraviti da se ti propusti, kakvi god oni bili, u budućnosti spriječe”, rekao je ministar, dodavši da socijala “nije područje za politizaciju” ni “za velike naslove”.