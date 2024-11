Tko? Novinari. Aaa, što ću vam ja?!, pita nas kroz gromoglasni smijeh Ružica Pejić (77), koju smo posjetili na njezinu radnome mjestu nakon što je prije tri dana postala prava internetska senzacija.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI

Pokretanje videa... 01:18 Ružica, čistačica s benzinske, u 78. postala hit: 'Volim raditi i biti aktivna, ma kakva penzija' | Video: 24sata Video

Sve je počelo objavom Anamarije Kasun, članice Facebook grupe za recenzije, koja je u moru negativnih komentara na internetskim stranicama unijela lavinu vedrine pohvalivši vrijednu ženu za njezin rad. Naime, Anamaria je bila ugodno iznenađena čistoćom "najurednijeg javnog WC-a na Kvarneru", tj. na benzinskoj postaji na vratima Jadrana, koji već više od 20 godina održava teta Ružica. Njena pohvala u kratkom vremenu prikupila je više od 20 tisuća lajkova, a čistačicu Ružicu zatekla mnoštvom ljudi koji posljednjih dana na navedenu postaju ne dolaze samo po gorivo, nego kako bi upoznali simpatičnu, vedru i vječno nasmijanu vrijednu ženu.

- Volim raditi i jako volim čistoću. Ovdje čistim kao i kod sebe doma. Kako želim da je meni kod kuće, tako je i ovdje, nema razlike - kaže nam neumorna Ružica, koja više od dva desetljeća svakodnevno na posao dolazi pješice i s osmijehom.

- Ujutro ustanem, sredim se, obavezno doručkujem jer moram popiti tableticu za tlak i krenem lagano put pod noge. Kad stignem na posao, uhvatim se metle i krpe dok sve ne blista i sve kabine nisu opskrbljene WC papirom i sapunom. Isto to napravim kad se vratim kući, pa skuham ručak, a onda se pozabavim omiljenim cvjećkama u vrtu - opisuje nam svoj dnevni tempo bakica kojoj ni u poznim godinama ne fali elana.

U Rijeku je, kaže, došla iz Slavonije, gdje je završila birotehničku školu i kao djevojka radila kao kontrolor robe u Tekstilnoj industriji Osijek, a potom u Čepinu upoznala supruga Bosanca, s kojim je prije dva dana proslavila 56-godišnjicu braka. Bilo je to davne 1968. godine.

- On je tad kao brodomonter dobio posao u Rijeci, gdje nam se rodila prva kći. Živjeli smo kao podstanari u maloj sobici 3 s 3, ni WC-a nismo imali, dok suprug nije dobio posao u Švedskoj. S kćeri od deset mjeseci krenuli smo tad u nepoznato, s jednim ciljem - da od tog novca sagradimo kuću. Bila sam mlada, ni švedski nisam znala, ali sam, kao i danas, voljela raditi i ništa mi nije bila prepreka. A radili smo neumorno, bez godišnjih odmora, on kao brodomonter, a ja kao njegovateljica starijih ljudi kojima sam brinula o kućanstvu, kuhala im, čistila, kupovala namirnice... No isplatilo se. Kuću smo sagradili za samo sedam godina, bez kredita, i vratili se u svoju Hrvatsku. Svi su se tad čudili što se vraćamo, ni suprug nije baš bio oduševljen, ali ja sam rekla: 'Kuća je tu, idemo mi sad nazad u svoje'. I onda me ćopila metla koju držim i danas - smije se srdačna žena, koja je u inozemstvu rodila drugu kćer.

Nakon povratka zaposlila se na navedenoj benzinskoj crpki gdje, unatoč poznim godinama, neumorno radi više od dva desetljeća. Kud ona prođe krpom, sve blista i miriše. Od svih poslova koje je radila, ističe, najdraža joj je "metla".

- Mozak na pašu i mir, to mi je najbitnije. Odradim smjenu, zaradim svoj dinar i idem kući u svoj vrt - zadovoljna je skromna majka dviju odraslih kćeri i baka petero unučadi (četiri cure i jedan dečko), koji su, ponosna je - svi sportaši, kao što je i ona u bila u mladosti, dok je kao rukometašica branila na golu.

O penziji, kaže, ne razmišlja, nema kad. Jednom je, ističe, došao "neki" inspektor i pitao je može li ona raditi? Odgovorila mu je da vidi iz priloženog. Nije se, kaže, više vraćao. No upravo je mirovina česti razlog svađe između nje i šefice Adriane Con, kojoj tepa da je njezina zvijezda vodilja i voli je kao svoju kćer.

- Ona je naša kraljica i svi je obožavamo. Bez obzira na njezine godine, s njom smo svi na ti i smatramo je članom obitelji. Nevjerojatno je koliko se u tim godinama može kretati, penjati, nositi... No nekad me ljuti, neumorna je, i osim što čisti, uređuje i vrt oko benzinske postaje. Jedva čeka proljeće da počne kopkati, orezivati ruže i saditi. Iznimno je vrijedna, ali je uhvatim i kako nosi teške kutije te skuplja otpad po parkiralištu usred ljeta po najvećem suncu. Onda 'poludim', počnem je 'špotati', ne dam joj da tegli teške stvari, a ne da ni ona meni. Pitam je do kada tako, brinem se za nju, dok ona misli da je želim potjerati u mirovinu, pa se posvađamo. Imali smo kroz godine mnoge spremačice, ali ona je jedna jedina - kaže Adriana, koja sa svojom Ružicom dijeli mnoge sretne, ali i one teške životne trenutke, kad jedna drugu tješe kad ih snađu brige.

Mnogi ljudi koji dođu na benzinsku, dodaje, također su oduševljeni srdačnom bakicom koja sve dočekuje s osmijehom, u što smo se i sami uvjerili.

- Čula sam za gospođu preko interneta i baš sam namjerno danas tu stala da je pozdravim. Mislim da se ljudima poput nje, koji rade iza kulisa, pridaje premalo pažnje i često ih se zanemaruje. Zato mi je baš drago da sad za nju znaju svi - kaže nam vozačica iz Opatije.

Na našu opasku da su se javili mnogi koji joj žele donirati nešto novca kako bi se zasluženo počastila za nadolazeće blagdane, Ružica odrešito odmahuje rukom.

- Ni govora! Hvala svim dobrim ljudima, ali meni ne fali ništa. Jednostavno volim raditi i biti aktivna. Nisam siromašna jadnica kojoj treba pomoć, financijski sam situirana, kćeri, od kojih jedna živi u Švedskoj, su situirane, imam sve što mi u životu treba, uključujući i dvije kuće - veliku dvokatnicu u kojoj živim i onu vječnu, manju, na groblju u Kastvu, gdje ću se odmoriti kad me vrag odnese - šaljivo zaključuje kroz smijeh skromna i srdačna baka, koja svaku nagradu ili poklon bon koji dobije na poslu ekspresno poklanja unucima.

Ona je naša kraljica

Bez obzira na njezine godine, s njom smo svi na ti i smatramo je članom obitelji, kaže šefica Adriana Con.