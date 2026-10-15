Ryanair obilježio 20 godina u Hrvatskoj: 'Naše poslovanje je omogućilo i gospodarski rast'

Irski zračni prijevoznik Ryanair prevezao je 2 milijuna putnika putem svoje baze u Dubrovniku od 2019. otkako je počeo s prometom u zračnoj luci tog grada, a taj se uspjeh poklapa i s obilježavanjem 20 godina poslovanja u Hrvatskoj, izvijestili su u četvrtak iz Ryanaira.

"Ryanair je s letovima prema Hrvatskoj i iz nje počeo 2006. uvođenjem linije između Pule i londonske zračne luke Stansted, a od tada je preobrazio hrvatsko tržište zračnog prometa uvođenjem cjenovno pristupačne konkurencije dugogodišnjem nacionalnom prijevozniku Croatia Airlinesu, potaknuo oporavak prometa nakon pandemije te osigurao povoljnu i učestalu povezanost s glavnim hrvatskim gradom i središtima na obali", ističe u priopćenju ta kompanija.

Danas taj zračni prijevoznik posluje u sedam zračnih luka Hrvatske, povezujući ih s više od 20 zemalja, čime se građanima i posjetiteljima nudi izbor po najnižim cijenama, istovremeno potičući dolazni turizam tijekom cijele godine.

U Hrvatsku su, kako dodaju, uložili više od 900 milijuna dolara i uspostavili velike baze u zračnim lukama u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku. Promet održavaju i u regionalnim zračnim lukama u Osijeku, Puli, Rijeci i Splitu.

Za svoje poslovanje kažu i da podržava više od 3500 radnih mjesta u zemlji, uključujući više od 270 visokokvalificiranih i dobro plaćenih radnih mjesta za pilote i kabinsko osoblje.

Ove zime Ryanair obavlja više od 170 letova tjedno na 21 liniji prema Hrvatskoj i iz nje, uključujući novu liniju od Zagreba do Varšave, te povezuje Hrvatsku s mnogim turističkim tržištima u Europi, poput Ujedinjenog Kraljevstva, Irske, Njemačke, Italije, Španjolske i Poljske.

"Prošlo je 20 godina otkako je Ryanair pokrenuo svoju prvu liniju u Hrvatskoj, a danas s ponosom obilježavamo dvije velike prekretnice - 20 godina transformacije zračnog prometa u Hrvatskoj i našeg dvomilijuntog putnika u dubrovačkoj bazi. Osim turizmu naše poslovanje pridonijelo je i gospodarskom razvoju Hrvatske, a i dalje ostajemo posvećeni nastavku rasta", komentirala je direktorica komunikacija u Ryanairu Jade Kirwan.

Povodom prevezenog dvomilijuntnog putnika iz Ryanaira u četvrtak prenose i poruku direktora zračne luke Dubrovnik Viktora Šobera da je Ryanair važan partner u jačanju zračne povezanosti Dubrovnika i poboljšanju dostupnosti destinacije na europskim tržištima te da vjeruje u nastavak uspješnih rezultata.