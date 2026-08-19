Obavijesti

News

Komentari 0
SPASILI GA VATROGASCI

Bizarna scena na aerodromu na Kreti: Strvinar sletio na avion!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Bizarna scena na aerodromu na Kreti: Strvinar sletio na avion!
7
Foto: Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vatrogasci su supu pažljivo prišli i uklonili ga sa zrakoplova bez ozljeda

Putnici Ryanairova zrakoplova na Kreti nisu mogli očekivati ovakav prizor prije polijetanja. Na rep aviona u nedjelju navečer sletio je bjeloglavi sup, a velika ptica nije se htjela pomaknuti. Incident se dogodio na aerodromu "Nikos Kazantzakis" u Heraklionu. Zbog ptice su na pistu izašli vatrogasci 2. vatrogasne postaje heraklionskog aerodroma.

Foto: Facebook

Vatrogasci su supu pažljivo prišli i uklonili ga sa zrakoplova bez ozljeda. Akciju je fotografijama zabilježio vatrogasac Antonis Petrakis, a objavu je prenijela lokalna stranica Dia-SOS-te ti Messara.

Na fotografijama se vidi velika ptica kako mirno sjedi na stražnjem dijelu aviona dok joj vatrogasci prilaze. Nakon što je uklonjena, zrakoplov je mogao nastaviti s pripremama za polijetanje.

Foto: Facebook

Susret nije toliko neobičan kada se uzme u obzir da je Kreta dom velike populacije bjeloglavih supova. Više od tisuću tih ptica živi u planinama i klancima otoka, gdje imaju važnu ulogu u ekosustavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'
SREĆA U VOĐINCIMA

'Šef mi je poklonio auto za 20 godina rada. Ispitivao me imam li vozačku, a onda mi dao ključ!'

Šef Martin za 20 godina rada nagradio svoju zaposlenicu Katarinu
Covid, dobrobit životinja, travnjaci: Za što je osumnjičeni palitelj dobio 220.000 eura
POTPORE DRŽAVE I EU

Covid, dobrobit životinja, travnjaci: Za što je osumnjičeni palitelj dobio 220.000 eura

Agencija za plaćanja u poljoprivredi otkrila je da je Danielu Stegnjaiću, osumnjičenom za podmetanje požara, isplaćeno gotovo 221 tisuću eura kroz razne mjere potpora
Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad
NEVJEROJATNO

Jastrebarsko županiji darovalo zemljište za školu, počeli graditi i otkrili ilegalno zatrpani otpad

Grad Jastrebarsko je 2022. godine zemljište površine gotovo 18.800 četvornih metara darovalo županiji. Vrijednost zemljišta je procijenjena na 664.000 eura. Počeli su iskopi. Evo što su sve našli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026