Bizarna scena na aerodromu na Kreti: Strvinar sletio na avion!

Putnici Ryanairova zrakoplova na Kreti nisu mogli očekivati ovakav prizor prije polijetanja. Na rep aviona u nedjelju navečer sletio je bjeloglavi sup, a velika ptica nije se htjela pomaknuti. Incident se dogodio na aerodromu "Nikos Kazantzakis" u Heraklionu. Zbog ptice su na pistu izašli vatrogasci 2. vatrogasne postaje heraklionskog aerodroma.

Foto: Facebook

Vatrogasci su supu pažljivo prišli i uklonili ga sa zrakoplova bez ozljeda. Akciju je fotografijama zabilježio vatrogasac Antonis Petrakis, a objavu je prenijela lokalna stranica Dia-SOS-te ti Messara.

Na fotografijama se vidi velika ptica kako mirno sjedi na stražnjem dijelu aviona dok joj vatrogasci prilaze. Nakon što je uklonjena, zrakoplov je mogao nastaviti s pripremama za polijetanje.

Foto: Facebook

Susret nije toliko neobičan kada se uzme u obzir da je Kreta dom velike populacije bjeloglavih supova. Više od tisuću tih ptica živi u planinama i klancima otoka, gdje imaju važnu ulogu u ekosustavu.