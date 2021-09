Irski niskotarifni avioprijevoznik Ryanair povisio je u četvrtak procjenu broja putnika u sljedećih pet godina, ukazujući na suspregnutu potražnju u Europi i smanjene kapacitete u sektoru zračnog prijevoza putnika zbog pandemije covida 19.

Najveći europski niskotarifni prijevoznik sada očekuje da će do 2026. prevesti 225 milijuna putnika godišnje, za 25 milijuna više no što su do sada prognozirali.

- Mislim da je podignuta procjena (broja putnika) puki odraz suspregnute potražnje u Europi, na mnogim mjestima pojavio se raskorak (između ponude i potražnje) jer su drugi avioprijevoznici zakazali ili su smanjili kapacitete i mi planiramo uskočiti - izjavio je izvršni direktor Michael O'Leary.

Ryanair je prije pandemije prevozio 149 milijuna putnika godišnje, a sada se očekuje se da će u financijskoj godini do kraja ožujka 2022. prevesti 100 milijuna putnika, paralelno oporavku zrakoplovnih kompanija od poremećaja koje je izazvala pandemija covida 19.

O'Leary napominje da su rezervacije za nadolazeće mjesece "neujednačene", s razdobljima iznimne potražnje oko školskih praznika u listopadu i za Božić, a trenutne cijene niske.

U sljedećoj ljetnoj sezoni cijene karata za letove na kratkim relacijama širom Europe bit će pak, po njegovoj procjeni, znatno više nego prije pandemije jer su kapaciteti na tržištu smanjeni za oko 20 posto.

Čelnik Ryanaira naglasio je Izvršni direktor Michael O'Leary izjavio je da bi zbog ispunjenja svog cilja prodao manje rabljenih aviona, uz planirane isporuke 210 Boeingovog modela MAX 200 sa 197 sjedala u sljedećih pet godina.

Ryanair je u prošlom tjednu naglo prekinuo pregovore s američkim proizvođačem zrakoplova Boeingom o novoj narudžbi zrakoplova tipa 737 MAX 10, vrijednoj nekoliko desetaka milijardi dolara, zbog razilaženja oko cijena.

- Kada Boeing bude voljan udovoljiti našim cjenovnim smjernicama, mi ćemo rado naručiti još zrakoplova. U međuvremenu nam ne nedostaje zrakoplova za sljedećih pet godina - rekao je O'Leary u razgovoru nakon Ryanairove skupštine dioničara.