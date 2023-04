Ryanair za svibanj otkazao čak 110 letova iz Zagreba: Provjerite nalazi li se i vaš let na popisu

Zagrebačka zračna luka iznenadila je putnike najavom radova na održavanju uzletno-sletne staze i piste. Radovi će se odvijati od 2. do 31. svibnja svake noći od 23 sata do 6.30 ujutro, a zbog radova zračna luka će biti u potpunosti zatvorena za sav promet u tom razdoblju.

To stvara probleme prijevoznicima koji u Zagrebu slijeću ili iz njega polijeću u noćnom terminu. Termin radova je neobičan, s obzirom na to da je tijekom ljetnog reda letenja broj putnika daleko veći, nego što je to slučaj u siječnju ili veljači.

Sve to uzrokovalo je da najveći niskotarifni prijevoznik Ryanair sada drastično reže svoj red letenja za svibanj. Zbog nemogućnosti slijetanja i polijetanja u vremenu od 23 sata navečer do 6.30 ujutro, Ryanair je otkazao čak 55 ranije najavljenih rotacija na 9 međunarodnih linija, a moguće je da će otkazivanja biti još, prenosi Croatian Aviation.

U nastavku možete provjeriti popis letova koji će u svibnju biti otkazani:

Ryanair još uvijek nije reagirao i napravio promjene na dvije linije, iz Sofije i Malage, koje u Zagreb slijeću iza 23 sata, što u svibnju neće biti moguće, pa je za očekivati da će i na tim linijama doći do otkazivanja letova ili pak do promjene u redu letenja tako da zrakoplovi u Zagreb slijeću prije početka radova, dakle, prije 23 sata.

Nacionalni prijevoznik, Croatia Airlines, nije morao otkazivati letove s obzirom na to da nema kasnih polazaka ni dolazaka. Otkazano je tek nekoliko letova iz Dubrovnika prema Zagrebu koji određenim danima u tjednu slijeću iza 23 sata.

Ryanair ipak nije bio te sreće, otkazivanje čak 55 rotacija odnosno ukupno 110 letova za posljedicu ima i 20 tisuća sjedala manje u svibnju, što će se na kraju mjeseca odraziti i na samu statistiku.

Putnici su o otkazivanju letova već obaviješteni, a omogućena im je promjena na prvi sljedeći raspoloživi let Ryanaira kao i povrat sredstava uplaćenih za aviokartu. Za razliku od legacy prijevoznika koji svoje putnike prebacuju i na letove drugih avioprijevoznika potpuno besplatno, Ryanair nema tu poslovnu politiku ni u ovakvim slučajevima, ali ni u situacijama kada su letovi otkazani krivnjom same aviokompanije.

