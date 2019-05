'S 12 sam prodavala tijelo, dok su Char ubili i samljeli u kebab'

Tyne Yates (29) iz Velike Britanije ispričala je za Channel 5 detalje svog teškog djetinjstva. Naime, Yates je majka Lisa tjerala na seks s muškarcima kad je imala samo 12 godina. Lisa, koja je umrla 2007., je na taj način zarađivala velike količine novca, a djevojčici bi davala 10 funti kako bi šutjela.

- Prvi put sam stajala u svojoj školskoj uniformi i sa školskom torbom. Majka mi je rekla da će sve biti OK i da je to dio života - ispričala je Yates i dodala kako je muškarac dao njenoj majci 250 funti za seks s maloljetnicom, piše The Sun.

Najbolja Tyneina prijateljica bila je Charlene Downes, koja je nestala 1. studenog prije 16 godina u Blackpoolu.

Policijska istraga otkrila je šokantan pedofilski prsten u gradiću od 140.000 stanovnika. U zamjenu za seks s maloljetnicama, zlostavljači bi im davali cigarete, drogu ili novac. Istražitelji su utvrdili da je bilo najmanje 60 žrtava među kojima je, na žalost, bila i 'Charly'.

Policijski istražitelji sumnjali su da je djevojku ubio Iyad Albattikhi, 29-godišnji vlasnik fast fooda 'Funny Boyz' porijeklom iz Jordana. Njegovog kolegu Raveshija osumnjičili su da mu je pomogao riješiti se tijela.

Foto: wikipedia

- Kad sam čula detalje optužnice, kako istražitelji sumnjaju da su moju djevojčicu ubili pa je samljeli u kebab i prodali u svom fast foodu, bila sam potpuno slomljena. Plakala sam danima - rekla je Charleina majka.

Policija je 2014. ponudila 100.000 funti onome tko javi informaciju koja bi rasvijetlila cijeli slučaj jer su Albattikhija i Reveshija morali pustiti, na sudu nisu uspjeli dokazati da su oni ubojice.

Jedan muškarac uhićen je prije dvije godine u vezi s ubojstvom, ali i njega su morali pustiti zbog nedostatka dokaza. Slučaj je do danas ostao neriješen.