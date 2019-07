S Arrivom otputuj na besplatno kupanje na Krku

Stoga Arriva i ove godine putnicima nudi svakodnevne direktne linije iz Zagreba za Crikvenicu, Novi Vinodolski, Njivice, Malinsku, Krk i Bašku, a jednom čitatelju poklanja 4 karte.

U Arrivi Hrvatska sve je spremno za sezonu ljetnih odmora. Vodećih hrvatski autoprijevoznik i ovog je ljeta za svoje putnike pripremio brojne svakodnevne sezonske polaske iz Zagreba do Istre, Kvarnera, Dalmacije te jadranskih otoka Cresa, Lošinja, Krka, Raba, Paga, Vira, Brača i Korčule kao i one iz pravca Slavonije do Zadra, Šibenika, Splita, Pule, Rovinja, Poreča, Umaga te do Rijeke, Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Foto: Shutterstock

50 novih relacija u First minute ponudi

Uoči sezone u prodaju su puštene i First minute karte na novih 50 relacija, ponajviše iz slavonskih gradova ali i iz Zagreba prema moru, pa sada putnicima Arrive na čak 250 relacija na raspolaganju stoji ograničeni broj online karata po cijenama nižim i do 50%. Zahvaljujući ovoj ponudi od Zagreba do Zadra moguće je putovati već za 49 kn, do Pule ili Rovinja za 75 kn, a do Krka za 55 kn. Osječanima je primjerice s First minute kartama Arrive najpovoljnije putovati do Zadra već za 100 kn, do Splita za 140 kn, do Poreča za 150 kn, a do Paga za 165 kn. First minute karte moguće je kupiti isključivo na www.arriva.com hr ili u Arriva Croatia mobilnoj aplikaciji. Dodatni popust razlog je više za kupnju karte u aplikaciji.

Foto: Arriva Croatia

Cjelodnevno osvježenje na Kvarneru

Arriva ima rješenje i za sve one koji će ljeto provesti na vrućem zagrebačkom asfaltu priželjkujući barem povremeni spas od ljetnih vrućina. Riječ je o jednodnevnim kupanjima na najljepšim kvarnerskim plažama koji su putnicima na raspolaganju tijekom srpnja i kolovoza. Svakodnevni direktni polasci iz Zagreba u pravcu Crikvenice, Novog Vinodolskog, Njivica, Malinske, Krka i Baške nude se po cijeni od 100 kn za povratnu kartu.

Foto: Shutterstock

Želiš na jednodnevno kupanje besplatno?

Čitatelj koji zaključno do 07.07.2019. u 24.00h ostavi najkreativniji odgovor zašto baš on treba ići na jednodnevno kupanje s Arrivom iz Zagreba osvojit će 4 povratne karte za cjelodnevno kupanje na Krku, koje može iskoristiti do 31.07.2019.

Pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju provjerite ovdje.

