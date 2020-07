'S liste Mosta u Sabor će ući karakterni ljudi bez repova'

Posljednjeg dana kampanje uoči predizborne šutnje, Mostovi kandidati pozvali su birače da izađu na izbore i ne prepuste stranačkim mašinerijama da odlučuju o sudbini Hrvatske umjesto njih

<p>Naša kampanja bila je prepuna nade, optimizma i pozitive. Na takav način željeli smo poslati poruku da je vrijeme za jednu novu i radosniju Hrvatsku i mislim da smo u tome uspjeli. Veliki broj poruka koje primamo i podrška kojoj smo svjedočili na terenu pokazuju da se Hrvatska probudila i da će u nedjelju izabrati promjene, poručio je u petak, posljednjeg dana kampanje uoči predizborne šutnje, <strong>Mostov Nikola Grmoja, nositelj šeste izborne jedinice.</strong></p><p>Pozvao je građane da izađu na ove izbore bez obzira na to koji je njihov izbor.</p><p>- Nemojte prepustiti da stranačke mašinerije odlučuju o sudbini Hrvatske - poručio je naglasivši kako će u Sabor s lista Mosta ući autentični i karakterni ljudi, koji nemaju nikakve repove i koji neće biti žetončići. </p><p>- I još jednom želim obećati da sve ono o čemu smo govorili u ovoj kampanji, a to je inzistiranje na promjeni izbornog zakona, reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, na smanjenju državnog aparata,bit će naš prioritet. Kao i do sada, u Saboru ćemo biti glas onih najugroženijih u hrvatskom društvu - rekao je.</p><p>Predvodnica prve izborne jedinice, <strong>Marija Selak Raspudić</strong>, ponovila je tri zahtjeva Vladi koja se tiču sigurnosti građana i većeg odaziva na izbore.</p><p>- Prvi zahtjev je onaj zdravstveni, očekujemo da Vlada pripremi maske za sve one koji žele izaći na izbore. Drugi zahtjev tiče se dijaspore, želimo da Vlada informira sve hrvatske građane s pravom glasovanja hoće li oni uspjeti ostvariti svoje biračko pravo u situaciji ove krize. Treći zahtjev tiče se općenite izlaznosti i molimo sve građane da se odazovu ovim izborima i da pokažu svoje mišljenje vladajućoj oligarhiji i da se zajedno izborimo za demokratske procese u ovoj zemlji - poručila je Marija Selak Raspudić. </p><p>Ovo su, istaknuo je <strong>Nino Raspudić</strong>, nositelj liste u drugoj izbornoj jedinci, možda najneobičniji izbori u hrvatskoj parlamentarnoj povijesti.</p><p>- Mi smo odradili jednu skromnu i inteligentnu kampanju. Nismo imali sredstava za televizijske spotove i more jumbo plakata. Još jednom želim apelirati na građane da izađu na ove izbore jer je u Hrvatskoj izlaznost i inače mala, a vladajuća oligarhija radi sve kako bi izlaznost bila što manja, budući da će njihova klijentela svakako izaći na izbore. Zato izađite na izbore i ne dozvolite da drugi odlučuju umjesto vas - poručio je dodavši kako bi tragično bilo za demokraciju da izlaznost bude manja od 50 posto.</p><p>Dosadašnji saborski zastupnik i kandidat u sedmoj izbornoj jedinici, <strong>Marko Sladoljev,</strong> naglasio je da je vladajućoj oligarhiji najvažnija što manja izlaznost na ovim izborima.</p><p>- Hrvatska je prepuna dobrih ljudi i neka ti dobri ljudi svojim neizlaskom na izbore ne dovode lose političare na vlast. Pozivam sve dobre ljude da izađi na izbore i da u im u nedjelju skinu masku lažnog domoljublja - rekao je. </p><p><strong>Tomislav Jelić</strong>, također kandidat u sedmoj izbornoj jedinci, osvrnuo se na HDZ-ovu poruku “Glas za HDZ je glas za sigurnu Hrvatsku” koju je ocijenio licemjernom.</p><p>- Možda je njima sigurna Hrvatska ona kakva je bila posljednje četiri godine gdje je uvedena nezapamćena politička trgovina i politički kriminal i ona u kojoj ako ste u koaliciji s HDZ-om oslobođeni bilo kakve kazne. Podsjećam kako je Srećko Ferenčak prije ulaska u kolaciju s HDZ-om dva puta bio nepravomoćno osuđen, a kada je ušao u koaliciju onda je nepravomoćno oslobođen. To sigurno nije sigurna Hrvatska. Moja poruka biračima je da ako biraju iste ljude i iste stranke, onda ne možemo očekivati promjene - rekao je. </p><p>Što se tiče rezultata izbora, Grmoja je istaknuo kako je nezahvalno <strong>u ovim okolnostima bilo što prognozirati.</strong></p><p>- Ankete pokazuju, iako mi u njih ne vjerujemo previše, da su trendovi za Most jako pozitivni. Vidimo da smo sada ponovno treća opcija u Dalmaciji, da idemo po tri mandata, da rastemo i u Slavoniji. A od početka smo znali da ćemo u zagrebačkim jedinicama napraviti odličan rezultat - rekao je dodavši kako Most već dugi niz godina nastoje pokopati, ali da će oni biti iznenađenje ovih izbora.</p><p>Ne smatra, dodao je, da je biračko tijelo Mosta samo ono koje pripada i HDZ-u i Domovinskom pokretu. </p><p>- Mislim da će za Most glasati mnogi koji su glasali za neke druge opcije zato što nemamo nikakvih afera, repova, želimo se obračunati s korupcijom. Mi smo slobodni, nismo ničim vezani, možemo slobodno govoriti, neovisni, karakterni, autentični ljudi - istaknuo je.</p><p>Za razliku <strong>od vladajućeg duopola koji godinama koaliraju u kriminalu i korupciji,</strong> istaknula je Selak Raspudić, nove opcije trebaju imati zajednički cilj, a to je borba protiv toga. </p><p>- U tom smislu, svakako ću podržati bilo koju opciju u onim planovima koje će biti na tom tragu. Kampanja je bila orijentirana ideološki, mi to nismo tako htjeli, tako su nas usmjerili mediji, a ono što je nama svima zajedničko i što je važnije od toga je red prioriteta. Ne možemo ni o čemu govoriti dok imamo ovakvu situaciju u zemlji - istaknula je. </p>