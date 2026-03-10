Obavijesti

S ovakvom školom život na otoku postaje baš primamljiv

Ana Dasović
24SATA Srednja škola Vela Luka, Korčula | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Možda glavni razlog uspjeha ove srednje škole je hrabrost da isprobaju sve što im se nudi kroz sustav, da se uključe u razne, pa i privremene reforme, da iskušaju razne metode koje pomažu učenicima

Admiral

Nekoliko je ključnih razloga za uspjeh i kvalitetu Srednje škole Vela Luka. Jedan od njih je to što imaju relativno malo učenika u usporedbi sa srednjim školama u većim sredinama. Drugi razlog je povezana i podržavajuća školska i životna zajednica, škola ne funkcionira izdvojeno od ostalih događanja i života u Vela Luci i ostatku Korčule. To je tipično za manje sredine, ali ima i primjera da nije tako. Ni dobra atmosfera nije uvijek garantirana, bez obzira na okolinu.

