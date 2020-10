'S ovoliko novozaraženih već će se idući tjedan osjetiti jak pritisak na bolnički sustav'

Imamo 800 respiratora, još ih 250 treba stići, no nema dovoljno ljudi koji s njima mogu raditi. Procjenjuje se da imamo dosta ljudstva za rad na 400 respiratora, kaže epidemiolog dr.sc. Branko Kolarić...

<p>- Vani je zahladilo, i proslave smo preselili u zatvorene prostore, otud ova buktinja novozaraženih. I kafići su puni, klubovi također, zato apeliram na građane da pokušaju ove jeseni i zime odgoditi bilo kakve proslave, poručuje epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar",<strong> prof.prim.dr.sc. Branko Kolarić.</strong> Počelo je, kaže - čim smo se preselili u zatvorene prostore, infekcija korona virusom se brže širi. I bit će sve gore. Na pitanje ima li toliko novozaraženih samo zbog većeg broja testiranja, odgovara da se jednak broj ljudi testira već tjednima, oko pet do šest tisuća dnenvo. Ne, ovo je rezultat ulaska u zatvorene prostore, i okupljanja više ljudi u njima, zaključuje. </p><p>- Sad će početi i kihanja i kašljanja zbog drugih infekcija, prehlade prije svega, pa će i način prijenosa korona virusa biti brži, lakši, pogotovo u zatvorenom, dodaje Kolarić. </p><h2>Ako bude tisuću oboljelih na dan, 80 će ih završavati u bolnici, pritisak uskoro</h2><p>U bolnicama je na liječenju od Covida-19 trenutačno 361 pacijent, na respiratorima njih 27. S ovakvim porastom novozaraženih već bi se kroz tjedan dana, smatraju upućeni, mogao osjećati velik pritisak na bolnički sustav. Imamo preko 800 respratora, i još ih oko 250 stiže u Hrvatsku, što bi trebalo biti i više nego dovoljno čak i za najcrnji scenarij. Nemamo, međutim, dovoljno timova odnosno stručnjaka koji s respratorima mogu "baratati". Prema neslužbenim podacima, u hrvatskim bolnicama ima dovoljno ljudstva za rad na samo 400 respiratora. Nastavi li se ovoliki porast novooboljelih, već će s 200 ljudi na respiratorima biti velik pritisak na liječnike i medicinsko osoblje, može se čuti. Prije nekoliko dana je i pulmolog s Jordanovca dr. Saša Srića upozorio kako ćemo u slučaju 1000 dnevno oboljelih imati i 80 hospitaliziranih na dan, što će dovesti u pitanje opstojnost zdravstvenog sustava. S respiratorima rade isključivo anesteziolozi, pulmolozi intenzivisti i infektolozi intenzivisti. Kako se može čuti od upućenih, najveći je problem procjena trenutka u kojem se pacijenta može skinuti s respiratora. </p><h2>Epidemiolozi u Zagrebu sve teže prate kontakte zaraženih, fali im ljudi</h2><p>- Svi znaju respirator postaviti, ali koliko liječnika zna i voditi liječenje na respiratoru, odnosno skidanje s njima, to je već druga stvar, kažu nam upućeni. U Hrvatskoj ima između 600 i 700 anesteziologa, bez kojih niti jedna bolnica ne može, i jako su potrebni. Nedostaje ih još najmanje dvjestotinjak, pogotovo sad, jer su obučeni za rad na respiratorima. Kako su, međutim, već niz godina jako tražen kadar u inozemstvu, puno ih je otišlo raditi za bolje plaće nego što ih imaju u Hrvatskoj. </p><p>Samo je u Zagrebu danas objavljen podatak o 126 novozaraženih, najviše dosad. Kako doznajemo, već je s 80, 90 novozaraženih u danu epidemiolozima bio problem pohvatati, i obavijestiti sve kontakte zaraženih, a sad to postaje nemoguća misija. </p><p>- Premalo nas je za toliko posla, naprosto fizički ne stižemo. Pomnožite 126 ljudi s najmanje tri kontakta - sve te ljude treba nazvati, staviti ih u samoizolaciju, sve im objasniti, mi nemamo više kapaciteta to činiti, izgubit će se trag, očajni su zagrebački epidemiolozi. Već mjesecima neprestano rade i vikendima, nazivajući kontakte zaraženih, koji moraju u samoizolaciju. U cijeloj je Hrvatskoj, čni se, već odavno bilo nužno za taj posao, tzv. contact tracing, zaposliti nekoliko stotina ljudi, primjerice studenata, no to dosad nije učinjeno. Tako epidemiolozi, koji se moraju baviti drugim stvarima, sjede i nazivaju kontakte zaraženih. </p>