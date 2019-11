S tržnice na kućna vrata: Ervin biciklom dostavlja namirnice

Imao sam i dosad ideja koje bi mi pale na pamet i ništa po tom pitanju ne bih napravio pa bih kasnije vidio da se netko drugi toga sjetio. Nisam htio da mi i ovo promakne, kaže Ervin Mešanović (23) , Đakovčanin sa zadarskom adresom, koji je nedavno pokrenuo Pazzaro - dostavu proizvoda sa tržnice na kućna vrata.

- Spomenuo sam to cimeru dok smo gledali tv i nastavio sam govoriti. On je pokušavao reći da mu se spava i da je umoran, ali ja sam nastavio govoriti, pošteno sam ga upilao. Samo mi je padali na pamet – bicikl, OPG-ovi, suradnja, proizvodi... I tako do 3 ujutro.

Dok ne pokrene biznis radi volonterski, a odaziv ljudi je odličan.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Najveću oslugu napravili su mi na stranici Mame iz Zadra gdje su me malo izreklamirali, a onda su mame, posebno one koje su tek rodile, počele naručivati dostavu. Pokušavam raditi sa OPG-ovima koji imaju svoje proizvode, pogotovo kad se radi o povrću za kašice za male bebe, tu sam posebno oprezan, kaže Ervim koji je nedavno postao prvostupnik Primjenjene ekologije na Sveučilištu u Zadru.

Ervina se svakodnevno može vidjeti na tržnici kod City Gallerije kako kupuje povrće, prirodne sokove i raznu zimnicu u teglama i puni svoje torbe te kreće na put biciklom kako bi ljudima dostavio što su naručili. Subotom najčešće radi dostave sa seljačne tržnice na koju proizvode dovoze OPG-ovi sa cijelog zadarskog područja.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ovo ljeto odradio je brojne narudžbe, a kombinacija bicikla i visokih temperatura većinom nije najsretnije rješenje.

- Zato sam nastojao što ranije sve kupiti i dostaviti. Ističe kako mu je najteže bilo dostavljati - jagode. Jednom je imao narudžbu da dostavi čak sedam kilograma. Gnjecave su, osvetljive i sve im smeta, kaže Ervin. Zato ih je dostavio – pješke i puna tri kilometara dalje.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

- Rastresle bi se na biciklu, lijepo sam uzeo kašetu i krenuo na noge. I to na Plovaniju. Ne sjećam se kako sam došao, ali jesam, smije se simpatični Slavonac.

Tema: Hrvatska