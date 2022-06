S učenicima je snimila filmove o Kornatima, Šibeniku i Krki, a sad je na redu film o - Draženu

Dok prolazi gradom, Šibenčanku Ivanu Guberinu svako malo netko će pozdraviti i zaustaviti, od njezinih učenika do sugrađana koji jedva čekaju njezin novi projekt. Ova učiteljica razredne nastave u šibenskoj Osnovnoj školi Jurja Šižgorića uz pomoć nekoliko učenika svog četvrtog razreda, od kojih se ovih dana i oprašta, upravo završava snimanje dokumentarca o jednom od svjetski poznatih Šibenčana - našem slavnom košarkašu Draženu Petroviću.

- Pri kraju sam s filmom, imam još nekoliko scena za snimiti, a objavit ćemo ga dok ne bude izvrstan. Jer takvu priču o takvoj osobi, to mora biti od početka do kraja savršeno. I to zaslužuje jer je on uzor ne samo ovoj djeci, već svima nama, i mladima i starima, koji nešto želimo u životu. A on je dokaz da se sve može - kaže nam Ivana čija životna priča i ono što radi sa svojim učenicima nadilazi "granice" jedne učionice i škole.

Dokumentarac o Draženu šesti je u nizu filmova koje je u posljednjih desetak godina snimila sa svojim učenicima.

'Obišli smo sve Kornate i Krku'

Kako kaže, sve je počelo s generacijom učenika koji upravo izlaze iz osnovne škole i koji su se pokazali kao izuzetni učenici i djeca.

- Pitala sam djecu koliko poznaju grad i županiju, tko je bio na Krki, na Kornatima i kad sam vidjela poražavajući rezultat, rekla sam, idemo sve obići, ali ćemo ih proći skroz. I kako sam tad imala svoju opremu, kameru, fotoaparat, krenuli smo na Kornate nakon nastave. Bila nas je manja grupa, brodom i uz pratnju koje nam je ustupio Nacionalni park Kornati obišli smo cijeli NP, penjali se, skakali, učili o povijesti Kornata, čak smo bili kad su se vadili kosturi kod crkvice, kao pravi mali arheolozi. Nakon toga smo zajedno išli na Kornate, i djeca i roditelji, i od toga je nastao film. Prikazan je u knjižnici u Šibeniku i to je bila takva reakcija da sam se iznenadila. Htjela sam im napraviti uspomenu, da imaju za cijeli život, na kraju je izašao zaista zanimljiv film - priča Ivana.

Potrgala je kameru na stijenama

Slijedila je avantura na Krki, gdje su obišli svaku spilju, upoznati čovjeka koji je otkrio čovječju ribicu, istražili doslovce svaku biljku i životinju. Ivana je shvatila koliko djeca dobro reagiraju na takvu vrstu nastave, onu živu, koju i sami kreiraju. Priznaje da je to bila izuzetna generacija, koja je postizala sjajne rezultate u svemu što su radili, no kako kaže, to je pravilo primjenjivo na sve.

- Učionica u četiri zida je ograničenje, sve izvan učionice je drugi svijet i gdje god smo kasnije išli, posjetili, mogu reći da nema osobe koja je ostala ravnodušna na njihovo znanje, pitanja, radoznalost. Sve je krenulo od dječaka koji je toliko znao o biljkama i životinjama, on je povukao dobar dio razreda i svi su se htjeli natjecati. Od nastupa, radionica, taj teren i rad izvan škole je stvorio ekipu s kojom sam i dan-danas ponosna. To su djeca koja su iznimna u svakom području - kaže učiteljica koja se nije libila zaplivati s tunom, nije joj bilo žao izgubiti opremu u moru i na stijenama, samo da sa svojom djecom nauči što više i pruži im što više.

Tako su nastali i filmovi "Šibenik za sva vrimena", te "Šibenska kartulina", film o povijesti njihova grada. Oba filma, za koje je Ivana od svojih sugrađana dobila sve pohvale, prikazivana su i šire od samoga grada.

Priča o Draženovu odrastanju

A onda je uslijedio - Dražen, kojeg snima preko neprofitne udruge, naravno, uz pomoć svojih učenika. I sad kad završi nastava, kaže, ona i djeca nastavljaju snimati.

Svi će govoriti o kapetanu

- To mi je najteži projekt dosad. Prvo, radim u školi u koju je Dražen išao, ali svi su u ovome gradu nekako povezani s njim i priča mora biti savršena. Ovo će biti film o njegovu odrastanju, s detaljima iz djetinjstva koje nismo imali prilike prije čuti. I u filmu će o njemu progovoriti brojni ljudi koji su bili uz njega, koji su mu bili prijatelji, koji su ga pratili. Od majke Biserke, Gorana Ivaniševića, Stojka Vrankovića, brojnih drugih sugrađana i prijatelja. Djeca će glumiti u igranim scenama, govorit će o Draženu - priča nam učiteljica koja, kako kaže, ne zaboravlja svoju početnu ideju: Da radi film kroz koji će njezini učenici, djeca, ali i budući naraštaji, učiti o sebi, svome gradu. Ipak, ovo nisu mogli sami odraditi.

- Da sam ja sanjala prije 10 godina da će mi se ovo dogoditi, rekla bih, ma daj! Dogodilo se nešto najljepše, da radite s djecom, ljudima, znanstvenicima, da zapravo shvatite da cijeli život učite i borite se. I to prenosim i na djecu, jer škola je temelj. Često puta mi znaju reći zašto radiš samo s djecom, ali ja se tako najbolje osjećam. Jer djeca su generacije koje će nas naslijediti, a ja sm u tome prepoznala da neke stvari mogu, pa i uz greške želim dati najbolje od sebe - ističe Ivana.

'Dražen je najbolji uzor da se sve može postići'

Scenarij piše s Ivicom Poljičkom s kojim je radila i na "Kartulini", snimanja je prepustila profesionalcima, a brojne donacije i podršku dali su joj Grad Šibenik, TZ Grada Šibenika, županija, Hrvatski košarkaški savez... Bilo je tu suza i svega, no odustajanja nema. Dražen je sjajan uzor da se može sve što si zacrtamo, kaže Ivana Guberina koja tu lekciju uvijek ponavlja djeci.

- Djeca su imala primjer, otvorila sam im matičnu knjigu da mu vide ocjene, o njemu pričam, o njemu čuju, a jedan dječak mi je rekao: On je zaista bio dobar učenik i trenirao je. I to sam htjela, ispričati priču o tome da iz jedne male sredine možeš odrasti u superuspješnog čovjeka, bez obzira čime se baviš - zaključuje učiteljica koja je i sama savladala brojne prepreke u životu, od zdravstvenih problema u mladosti, do svakodnevnih malih i većih bitaka kao samohrana majka, sad već odrasle djece.

No najviše, kaže, voli biti upravo - učiteljica. Koliko god djeca učila od nje, uči i ona od njih i dodaje, nikad neće odustati od njih.

