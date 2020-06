'Sa SDP-om nikako, pa Petrov ne bi mogao doći doma mami'

<p>Mostov <strong>Marin Miletić</strong> u osmoj izbornoj jedinici lovi svoje mjesto u Saboru za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/novo-lice-na-politickoj-sceni-marin-miletic-gost-dnevnika-nove-tv---610968.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> je eksplicitno istaknuo da Most ni u kom slučaju neće koalirati sa SDP-om.</p><p>- Mijenjamo Hrvatsku onako kako treba, od baze. Ne možemo s onima koji su nas već dva puta prevarili, kad bi nas i treći put ne bi bilo dobro. Bili bismo idioti. S SDP-om nikako, ideološki ne možemo, pa Božo (op. a. Petrov) ne bi mogao doći dolje doma mami i babi, a ni ja svojima. Znači mi ćemo imati 15 mandata možda i više, bit ćemo snažna oporba HDZ-u i SDP-u, radit ćemo bazu četiri godine, a onda preuzeti vlast - kaže Miletić.</p><p><strong>Katarina Peović</strong> nazvala ga je političkim klaunom, a on joj uzvraća kako je trebala malo šire gledati pa bi vidjela druge klaune.</p><p>- Ja ne bih tako mogao govoriti o drugim ljudima, nikad o njoj ne bih govorio tako. Ja se s njom ne mogu složiti ni u kojim ideološkim ili svjetonazorskim pitanjima, ali smo se sreli jučer na Korzu i razgovarali smo. Bila je s nekoliko njih iz Radničke fronte, snimali su me mobitelom dok sam prilazio, ne znam što su očekivali, babarogu - prepričava Miletić.</p><p>Smatra da će dobiti glasove jer je, kaže, ljudima u Rijeci dosta SDP-ovih lažnih obećanja. </p><p>- Moj rad je prepoznat, ne samo u Rijeci nego i Istri. I zato će mnogi birači, ne samo desnice, nego i centra, desnog centra, ali i dio lijevog centra glasovati za mene zato jer je ljudima dosta 30 godina SDP-a u Rijeci, dosta im je 30 godina lažnih obećanja. Most ništa nije obećao, a sve ono što obeća stoji iza toga. Mi smo ljudi autentičnosti, nepatvorenosti, nismo sveci, borimo se sa svojim manama, ali sazrijeli smo - rekao je Miletić.</p>