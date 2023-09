Sa silikonskom maskom na licu i lećama pravio se da je netko drugi. Htio ukrasti milijune...

Već sam duže vrijeme u teškoj materijalnoj situaciji, zdravlje mi je loše. Uspaničio sam se zbog svoje starosti i to je razlog zašto sam počinio ovo kazneno djelo. Nisam to htio. Cilj mi je bio osigurati mirnu starost. Priznajem da sam počinio to djelo, ali meni bi bilo dovoljno i 50.000, na pomalo bizaran način branio se Darko K., 64-godišnjak kojeg je Općinski sud u Zagrebu osudio na dvije godine i dva mjeseca bezuvjetnog zatvora.