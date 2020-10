Sa suradnikom otela muškarca i mučila ga, sumnjala je da ju je muž varao s otetim muškarcem

Priznaj koliko si se puta j**ao sa Muom. Ima da priznaš i kako si pio majčino mlijeko, hajde sad do detalja da priznaš gdje ste se j**ali ali i koliko puta, urlala je razjarena žena

<p>Policija je u Srbiji doživjela nesvakidašnji slučaj. U selu Strižilo kod Jagodine uhitili su ženu zbog sumnje da je s još jednim muškarcem otela i mučila ljubavnika svog muža.</p><p><strong>D.C.V. (40)</strong> otela je muškarca zajedno s <strong>D.K. (43). </strong>Presrela ga je, a potom odvela u svoju kuću gdje je sve snimala telefonom, javlja <a href="https://www.blic.rs/vesti/hronika/priznaj-gde-i-koliko-puta-zena-otela-muskarca-pa-ga-satima-ispitivala-i-sekla-dok-joj/xx2h2bz" target="_blank">Blic</a>.</p><p>Na snimci se vidi kako oteti muškarac sjedi na kauču, a pored njega je navodno D.K. dok ga žena glasno propitkuje na rumunjskom. Potom uzima nož i prilazi mu:</p><p>- Priznaj koliko si se puta j**ao sa Muom (navodno ime ili nadimak muža, op. a.). Priznaj koliko! - urlala je razjarena žena, dok joj je nesretni muškarac odgovarao da nije nijednom. Ona ga je potom bola po ruci nožem dok je on zzapomagao po kauču. Ona je urlala da prizna, a on je plakao.</p><p>D.K. koji je sjedio pored njega potom je hladnokrvno dobacio kako 'nije neka šteta da ovaj umre'. Muškarac je navodno potom priznao da je bio ljubavnik njenog muža. Žena mu je oštricom sjekla ruku.</p><p>- Ima da priznaš i kako si pio majčino mlijeko, hajde sad do detalja da priznaš gdje ste se j**ali ali i koliko puta - rekla je, a onda se snimka prekinula. Muškarca su naposljetku pustili, a on je policiji prijavio slučaj te se osumnjičeni dvojac sad nalazi u istražnom zatvoru.</p><p>Snimku pronađite <a href="https://www.blic.rs/vesti/hronika/priznaj-gde-i-koliko-puta-zena-otela-muskarca-pa-ga-satima-ispitivala-i-sekla-dok-joj/xx2h2bz" target="_blank">OVDJE</a>.</p>