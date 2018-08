Sablasno pust grad: Tihomir je prvi ušao u kninsku bolnicu...

Tihomir Buden iz Varaždina imao je samo 24 godine kad je po ulasku u Knin prvi stupio na portu bolnice u tom tek oslobođenom gradu. On je u Oluji bio zapovjednik voda II. satnije, I. bojne 7. gardijske brigade.

- Dan uoči Oluje u 5 sati ujutro počele su topničke pripreme u svim smjerovima prema Kninu. II. satnija trebala je zauzeti Čuku i Samar, i premda smo to dugo očekivali, ta odluka nas je iznenadila, a uzbuđenje se pomalo miješalo sa strahom - prisjetio se svojedobno za 24 sata Buden.

Foto: Fenix-Magazin.de

Na njihovu smjeru djelovanja, ispričao nam je tada, neprijatelj nije pružao velik otpor za razliku od drugih satnija koje su imale i poginule vojnike. Došavši na Čuku vidjeli su protivničke vojnike kako se u silnoj panici i strci povlače i glavom bez obzira bježe prema Kninu.

'Kuće su zjapile prazne i napuštene'

- Na Čuki smo dočekali i zoru, pa čim se razdanilo, tog vrućeg 5. kolovoza ujutro, krenuli smo prema Kninu. Iako smo na njih bili spremni, nikakvih borbi do samog ulaska u Knin nije bilo. Tada nam je zapovjednik satnije bojnik Srećko Vusić dao zadatak da zaobiđemo grad i uđemo u Knin po cesti iz smjera Strmice - prisjetio se Buden.

Foto: Fenix-Magazin.de

Pri ulasku u grad, vidjeli su da ni s lijeve ni s desne strane ulice nema nikoga, kuće su zjapile prazne i napuštene. Tom su cestom i došli do kninske bolnice. Prilazeći porti uočili su neke civile na samom ulazu u bolnicu pa su im polako prišli.

'Dr. Jovan Torbica ponudio nas je pićem'

- Bio je to ravnatelj dr. Jovan Torbica sa svojim osobljem. Pitao me jesmo li došli preko Crvene zemlje, a kada sam mu potvrdno odgovorio, predstavio mi se i predstavio je svoje osoblje, te rekao da su unutra ranjenici i ostali bolesnici. Zapovjedio sam jednoj desetini s Milanom Hranićem da pregledaju i osiguraju bolnicu, a dr. Torbica nas je potom pozvao u svoj ured. Ponudio nas je nekim žestokim pićem, malo smo porazgovarali i ja sam osobno obišao bolesnike i ranjenike - kazao nam je Tihomir Buden.

Civili i ranjenici u bolnici su bili natrpani, a smrad ga je podsjetio na vukovarsku bolnicu.

Foto: Fenix-Magazin.de

'Jedna bakica mi je rekla: Ubi me sinko'

Kako to nije mogao podnijeti, ostavljajući osiguranje napustio je bolnicu i s ostatkom vojnika uputio se prema središtu Knina. Tamo je bilo, kaže mnogo civila na ulicama, uglavnom žena, djece i staraca, te su dobili zapovijed da ih smjeste na sigurnije mjesto jer je postojala velika opasnost od neprijateljskih zračnih napada.

Foto: Marko Jurinec/Pixsell

- Bilo ih je oko 50-ak, pa sam razbio izlog jednog salona namještaja i unutra smo ih smjestili. Najviše me se dojmila stara bakica koja mi je nekoliko puta rekla ‘ubij me, sinko’ i jedva smo je uspjeli skloniti u taj bivši prostor salona namještaja. Kad se situacija malo smirila, osobno sam poveo civile u koloni dva po dva i vodio ih do mjesta gdje su bili smješteni UN-ovi vojnici. Putem sam razgovarao s jednom Slovenkom iz Maribora, gdje sam radio prije početka rata. Pitao sam je gdje joj je suprug, ali mi nije htjela odati, pa sam zaključio da je ili pobjegao ili je pak negdje ostao - kazao je Buden koji je prije dolaska u 7. gardijsku brigadu prošao i pakračko ratište, ali i ratište Bosanske Posavine.

Srećom, nije bio ni jednom ranjen, a bio i u 1. mirovnoj misiji 2008. godine u Siriji. Umirovljen je 2014. godine.

Tema: Oluja - Dan pobjede