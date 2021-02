Predsjedništvo SDP-a donijelo je na sjednici održanoj mailom prijedlog o isključenju Željka Sabe iz SDP-a, potvrdili su nam iz SDP-a. Kako su nam rekli, odlučili su to jer je Sabo i nakon što je raspušten vukovarski SDP i dalje išao kontra odluka vrha stranke i najavljivao da će se kandidirati na lokalnim izborima.

- Obavijest o odluci predsjedništva još nisam dobio. Peđa Grbin se uzjogunio i ne može podnijeti drugačije mišljenje. To je diktatura Peđe Grbina i ekipe oko njega. To samo pokazuje dvoličnost tog čovjeka - komentirao nam je Sabo.

Sabo tvrdi da je Grbin prekršio statut stranke, jer je uskratio lokalnoj organizaciji da samostalno odlučuje o kandidatu za gradonačelnika i to kao pravnik vrlo dobro zna. Podsjetio je da je spriječio i zagrebački ogranak stranke da donese odluku o Gordanu Marasu kao kandidatu.

- On koji je u drugom krugu izbora za predsjednika SDP-a obećao da neće raspuštati organizacije navodeći da će njegova uloga biti da jača organizacije na terenu - podsjeća Sabo.

Ustvrdio je kako Grbin sada čisti unutar SDP-a ljude koju nisu bili za njega kad se birao predsjednik stranke.

- Očistio je zadarsku, brodsko-posavsku županiju, maknuo mene iz vukovarsko-srijemske županije na prevaru. Kakav je to čovjek koji pogazi svoju riječ - pita se Sabo.

Najavio je da će na svom primjeru pokazati što je bitka unutar SDP-a do kraja.

- Mogao bih dati ostavku na člana SDP-a i tako spriječiti da me izbace, ali ja hoću da me izbace, da me on izbaci i da pokažem cijelom SDP-u i javnosti kakav je Peđa Grbin kao čovjek i lider stranke - kazao je.

Najavio je da će sve što ima reci na Glavnom odboru.

Grbin: Protiv njega se vode kazneni postupci

Postupak se provodi u skladu sa statutom stranke i Željko Sabo će apsolutno dobiti priliku reći što ima, kazao nam je šef SDP-a Peđa Grbin.

- Do ovog je došlo zbog toga što on očito ne prihvaća činjenicu da se protiv njega vode kazneni postupci, da je bez obzira na rehabilitaciju osuđen za političku korupciju. U Hrvatskoj politici korupcije ionako ima previše i ako se protiv nje hoćemo boriti moramo krenuti od sebe i od svojih vratiju - uzvratio je Grbin kratko na izjave Željka Sabe.