Predsjedništvo stranke SDP još je proteklog tjedna sa sastanka u Zagrebu poručilo Željku Sabi, predsjedniku Gradskog ogranka SDP-a grada Vukovara, da neće podržati njega kao kandidata za gradonačelnika na predstojećim izborima ukoliko se kandidira.

"Nećemo pristati da nam kandidat bude osoba pravomoćno osuđena za korupciju, a protiv koje se vodi još jedan postupak za dva kaznena djela. Mi nismo HDZ", poručili su iz stranke svjesni da SDP, bez Sabe kao kandidata, na izborima neće polučiti najbolji rezultat. Predsjedništvo je poručilo da će neposluh kazniti raspuštanjem Gradskog odbora te imenovati povjerenika, odnosno povjerenicu.

No, unatoč prijetnjama 's vrha', na večeras održanom sastanku Gradskog odbora SDP-a Vukovar, članovi su ipak odlučili da će Sabo ipak biti kandidat za gradonačelnika. Nije tu bilo osobitog iznenađenja obzirom da se zna kako Sabo umnogome uživa povjerenje velikog broja svojih gradskih stranačkih kolega te da su ga upravo oni zvali da se, nakon problema sa zakonom, vrati u politiku i u SDP.

O njegovom utjecaju najbolje govori činjenica da je na unutarstranačkim izborima u rujnu prošle godine, u utrci za stranačko Predsjedništvo, on dobio čak 4.000 glasova! Od njega je potom zatraženo da se ipak povuče iz Predsjedništva, što on nije učinio nego je samo zamrznuo svoj status i to uvjetovao ostankom na čelu Gradskog odbora. Sabo je tada poprilično 'pokazao mišiće' stranci.

No, iako uživa povjerenje većeg broja članova SDP-a u Vukovaru, Sabo se na večerašnjem sastanku odbora odlučio provesti reviziju članstva pa je tako s popisa 'odjednom nestalo' oko 103 člana. Sabo je konstatirao kako su to oni koji su odselili, umrli ili su pak sami zatražili da ih se ispiše. Tako je Sabo dobio popis od oko 370 isključivo svojih ljudi, i oni čine 91 posto njegove podrške. Na glasanju za podršku gradonačelničkoj kandidaturi od 18 članova predsjedništva Gradskog odbora ZA je glasalo 12. Oni koji nisu glasali nisu došli na sjednicu. Sabo je tako postao i službeni kandidat za gradonačelnika.

"U Statutu SDP-a piše da Gradski odbor odlučuje o kandidatu za izbore gradonačelnika, a Županijski odbor o kandidatu za izbore župana. Članovi Gradskog odbora postupali su po Statutu stranke i svojim uvjerenjima. Znao sam da oni žele mene za kandidata jer smo prije nekog vremena unutar odbora proveli anonimnu anketu prema kojoj je njih 91 posto reklo da žele mene kao kandidata za gradonačelnika. Jasno mi je da se to mnogima ne sviđa, posebice Biljani Gaća i Goranu Bošnjaku koji me se od ranije žele riješiti", kaže Željko Sabo koji sada očekuje daljnji postupak čelništva svoje stranke, a to je najavljeno raspuštanje Gradskog odbora.

Ukoliko se to doista dogodi za očekivati je da Sabo u izbore krene i kao nezavisni kandidat, ali će u tom slučaju vrlo vjerojatno za sobom povesti većinu glasačke mašinerije SDP-a grada Vukovara što stranku dodatno stavlja u nezavidan položaj. Naime, za sada su izgledni kandidati za gradonačelnike Vukovara Ivan Penava iz Domovinskog pokreta, koji je već obznanio svoju kandidaturu, i Vukovarac Nikola Mažar iz HDZ-a, novopečeni saborski zastupnik a donedavni državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu, ali on još nije najavio svoju kandidaturu. Sabo ne misli da je još uvijek aktualan sudski postupak protiv njega prepreka za dobiti glasove na izborima. Čak štoviše, smatra i da je u slučaju podmićivanja vijećnice Marije Budimir nepravedno osuđen jer se radi o montiranom procesu protiv njega.

Druga dva kaznena djela za koje ga se tereti su da je u periodu od 2005. do 2009. godine, prije nego je postao gradonačelnik, kao jedan od vodećih ljudi SDP-a grada Vukovara, pronevjerio određenu svotu novca prikupljenog za ljetovanje djece siromašnih obitelji, te da je 2011. godine, kao gradonačelnik, zloupotrijebio svoj položaj i ovlasti i tražio da se određenu osobu zaposli u Komunalcu na nepostojeće radno mjesto. Za ta dva kaznena djela nije održano još niti jedno sudsko ročište jer se čekaju financijska izvješća.

Kao povjerenica SDP-a za grad Vukovar očekuje se da će biti izabrana Biljana Gaća, javnosti poznata kao saborska zastupnica sa mandatom od tri dana, na temelju kojega je uspjela iskoristiti povlasticu 6 plus 6, odnosno dobiti šest mjeseci pune saborske plaće a drugih šest mjeseci pola. U stranci obnaša dužnost predsjednice Foruma mladih i godinama je u neslozi sa Željkom Sabom, a u predsjedništvo stranke ušla je nakon izbora Peđe Grbina za čelnog čovjeka SDP-a. Ukoliko Predsjedništvo SDP-a raspusti gradski ogranak ona mora tražiti ljude sa kojima će ponovo stvoriti SDP i možda ići na izbore.