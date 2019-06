Sabor aktivirao mandat Palfi, mijenja je Snježana Sabolek?

Sabor je potvrdio aktiviranje mandata Vladimire Palfi s 18. lipnja, a tim danom prestaje mandat njezinoj zamjeni u saborskim klupama Branimiru Bunjcu, koji je izašao iz Živog zida.

Sabor je ovu odluku potvrdio jednoglasno i bez rasprave s 87 glasova za.

Prema najavama iz Živog Zida Palfi bi u Saboru trebala zamijeniti Snježana Sabolek, vijećnica u Županijskog skupštini Međimurske županije.

No, želi li Palfi zamjenu u Saboru ona više ne može staviti mandat u mirovanje, jer zastupnici to tijekom mandata mogu učiniti samo jednom. U tom slučaju Vladimira Palfi morat će dati ostavku i time izgubiti mogućnost povratka u saborske klupe do kraja mandata.