Palfi od idućeg utorka postaje zastupnica hrvatskog sabora

Mandatno imunitetno povjerenstvo jednoglasno je potvrdilo odluku o aktiviranju zastupničkog mandata Vladimire Palfi Sinčić (Živi zid). Prijedlog za aktiviranje mandata Palfi je predala u utorak, a prema pravilima saborska zastupnica postat će idući utorak 18. lipnja.

Istoga dana Branimir Bunjac koji je bio njezina zamjena u Saboru oprostit će se od zastupničkih kupa. Odluku MIP-a u petak bi na glasovanju formalno trebao potvrditi Sabor.

Gordan Maras (SDP) kratko se osvrnuo se na informacije iz Živog zida da bi Palfi netko treći trebao zamijeniti u saborskim klupama, budući da je ona najavila da ne želi u Sabor.

- Vrlo jasna je poruka ljudima, birajte one koji vas žele zastupati, a ne one koji će se tim mandatom raspolagati kao na placu - kazao je Mars.

Predsjednik MIP-a Žarko Tušek (HDZ) podsjetio je da ima zastupnika koji od prvog dana u Saboru imaju zamjene poput onih koji su na to prisiljeni zbog nespojive dužnosti, kao što su primjerice članovi Vlade ili župani. Tomislav Klarić (HDZ) čestitao je obitelji Palfi Sinčić.

- Oni su ostvarili svoj cilj. Ono što je dobro za Hrvatsku je da se konačno vidi da oni koji najviše kritiziraju i prozivaju ljude koji rade i donose odluke i iza njih stoje, da njihovi potezi vode isključivo jednom cilju, a to je osobni interes. To se sada pokazalo na primjeru Živog zida i siguran sam da će naši građani to prepoznati - rekao je Klarić.

Prema informacijama iz Živog zida Vladimira Palfi će aktivirati mandat samo kako bi ga predala nekom trećem jer ne namjerava sjediti u Saboru. O kome je riječ za sada ne otkrivaju. Palfi mandat ne može predati dok ne podnese ostavku, a u tom slučaju više neće biti zastupnica. Naime zastupnik svoj mandat može samo jednom staviti u mirovanje. Palfi je mandat aktivirala nakon što je Bunjac prošlog tjedna napustio Živi zid nakon što je to učinio i Ivan Pernar, a nakon sukoba u stranci tko treba otići na mandat u Europski parlament.

Njen suprug Ivan Vilibor Sinčić ide u Bruxelles. Na njegovo mjesto u Hrvatskom saboru dolazi Damjan Vucelić

.