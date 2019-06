'Sabor je 22.3. radio 40 sati, je li bilo kršenja prava radnika?'

SDP-ov saborski zastupnik Gordan Maras pozvao je u petak ministra uprave Lovru Kuščevića da kaže je li u Hrvatskom saboru bilo kršenja radničkih prava kad se 22. ožujka u kontinuitetu radilo gotovo 40 sati.

Prije više od dva mjeseca, poslao sam zahtjev Ministarstvu uprave i inspekciji rada da zbog toga izađe na teren, no do danas se to nije dogodilo, rekao je Maras u raspravi o konačnom tekstu Vladina zakona o zemljišnim knjigama koji bi trebao pojednostaviti i ubrzati postupanje u tim knjigama.

Iako pozdravlja brže upise u zemljišnike, a zakon neke predviđa i u roku 30 dana, Maras pita znači li to što inspekcija u Sabor ne dolazi ni nakon dva mjeseca, da radnička prava nisu bitna.

To pokazuje "dvoličje" Vlade, odnosno da za HDZ zakon ne vrijedi, jer da vrijedi ministar Tomislav Tolušić morao bi objasniti kako je stekao ogromnu imovinu u protekle četiri godine, izjavio je Maras, opetujući poziv Lovri Kuščeviću da kaže jesu li u Saboru bilo kršenja radničkih prava.

Nedostaju ljudi, stoje projekti

Miro Bulj (Most) ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću, pak, spočitava gašenje općinskih sudova "koji su postojali stoljećima", zbog čega se koče neke velike investicije poput aglomeracije Sinj, odnosno navodnjavanja sinjskog polja.

"Nema dovoljno ljudi da se očisti dvije i pol tisuće čestica kud aglomeracija prolazi, pa 240 milijuna kuna leži", rekao je Bulj, navodeći da se na upis čeka i do deset godina.

"Nemamo ugašene sudove, imamo stalne službe izvan sjedišta suda koji su povezani sa sjedištem i obavljaju poslove", tumači Bošnjaković koji za predloženi zakon kaže da je iznimno važan.

U Hrvatskoj imamo 15 milijuna katastarskih čestica, oko četiri do pet milijuna zemljišnoknjižnih uložaka, objasnio je, ističući kako je unatrag 10-ak godina puno napravljeno, zemljišne knjige, koje su nekada vođene ručno, danas su potpuno digitalne. Spojeni su katastar i zemljišne knjige, uspostavljen zajednički informacijski sustav, sve se radnje mogu obaviti digitalnim putem.

Središnji arhiv u Gospiću

Napravili smo i centralni arhiv, sve ćemo zemljišne knjige, sve što je u papirnatom obliku, smjestiti u centralni arhiv u Gospiću i oslobodit ćemo sudove tih silnih papira, naveo je ministar.

Predloženim se zakonom, objasnio je, zemljišnoknjižni postupak određuje kao hitan, rokovi za redovni upis prava vlasništva i upis tereta, odnosno za donošenje rješenja, je 15 dana od dana kada se zahtjev podnese.

Hvaleći zakon, Marija Jelkovac (HDZ) ističe kako su prilike različite od mjesta do mjesta. U veljači je za uknjižbu prosječno trebalo 22 dana, u općinskom sudu Makarska 144 dana, a u općinskom sudu Virovitica predmet se praktično rješavao isti dan, naglasila je.

U Hrvatskoj ima 160 katastarskih općina za koje se ne vode zemljišne knjige, zakon propisuje rok od pet godina za njihovo osnivanje, odnosno tri za osnivanje zemljišnih knjiga za katastarske općine gdje se vodi polog isprava ili kartoni zemljišta od dana stupanja na snagu zakona, istaknuo je ministar.

Zemljišne knjige jedna su od najvažnijih evidencija, rast BDP-a dijelom se temelji i na rastu investicija, pa da bi mogli nastaviti tim tempom, treba omogućiti ishođenje akata za građane, poručuje Branko Bačić (HDZ).

Tko će srediti zemljišne knjige za Zrin otkud su protjerani Hrvati, za Borićevac, Udbinu?, pita Željko Glasnović (NRH), koji korijene tih problema vidi u činjenici da je "provedena pljačka od najveće kriminalne organizacije u povijesti, Komunističke partije Jugoslavije".