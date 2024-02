Sabor ne ljuti se: Na novoj lokaciji ipak nema mjesta za sve, tu bi mogli ostati do 2027.

Odluka je pala, novi saziv Sabora prisegnut će u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta "Franjo Tuđman" na zagrebačkom Črnomercu. Na privremenoj lokaciji budući zastupnici mogli bi biti dvije do tri godine, ovisno o tome koliko će potrajati obnova zgrade Sabora na Markovu trgu, koja je značajno oštećena u potresu, a ova povijesna zgrada godinama je bez značajnih ulaganja. No na novu privremenu lokaciju neće se moći svi preseliti, kao što je to bilo prvotno planirano. Bit će mjesta za održavanje plenarnih sjednica i sjednica odbora, za klubove zastupnika, dok će ostale službe - od računovodstva do kadrovske i što nije u funkciji plenarne sjednice - ostati u zgradi u Demetrovoj ulici. Za novu privremenu zgradu parlamenta neće biti komercijalnih, odnosno troškova najma, kao što bi to bio slučaj da se išlo na prostore koji nisu u državnom vlasništvu, rekao je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora.