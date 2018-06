Sabor pohvalio izvješće o radu pravobraniteljice za spolove

Saborski zastupnici u srijedu poslijepodne pohvalili su Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu izrazivši nadu da će se preporuke navedene u izvješću ugraditi u zakonodavstvo.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić navela je da je njezin ured u prošloj godini radio na više od 2685 predmeta, da se najviše bavio spolnom diskriminacijom koja je činila udio od 86 posto, te da su oštećene žrtve uglavnom bile žene, gotovo 67 posto.

“Pritužbe od strane žena kao najučestalije nas u stvari i ne začuđuju jer one čine većinu nezaposlenih, 57 posto, one se u manjoj mjeri zapošljavaju u odnosu na muškarce svih dobnih skupina i svih razina obrazovanja, čine većinu u potplaćenim sektorima, većinu kao žrtve spolnog uznemiravanja na radnom mjestu, podzastupljene su na visokim pozicijama poslovnog odlučivanja, nailaze na stakleni strop", kazala je Ljubičić.

Istaknula je i da po prvi puta najveći postotak nezaposlenih žena čine žene u dobi od 50 do 59 godina, dok su dosad to bile žene u fertilitetnom razdoblju od 25. do 29. godine. "Nažalost, čini se da su upravo žene u tim godinama napustile Hrvatsku zajedno s svojim obiteljima tražeći bolje obiteljsko i radno okruženje", rekla je Ljubičić.

Ukazala je i na stagnacija uključivanja očeva u korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta, izrazito blage penalne kazne za nasilnike u obitelji, ali i seksističke izjave u javnom prostoru.

Naglasila je da je u 2017. uputila 302 preporuke, 229 upozorenja i 204 prijedloga, izrazito blage penalne kazne za nasilnike u obitelji.

“Treba gledati preporuke i vidjeti jesu li neke od tih preporuka ugrađene u zakonodavstvo i hoćemo li u izvješćima za 2018. i 2019. vidjeti nekakav pomak”, istaknula je Anka Mrak Taritaš (Glas).

Irena Petrijevčanin Vuksanović (HDZ) ustvrdila je kako je utopija očekivati ostvarenje jednakosti i ravnopravnosti u svijetu općenito , ali da nije utopija očekivati veći stupanj jednakosti i ravnopravnosti. “Ovo izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova pokazuje da ravnopravnost spolova u svojoj definiciji nije ostvareno u društvu, ali to ni po čemu nije hrvatska specifičnost", kazala je.

Arsen Bauk (SDP) ocijenio je da je izvješće sveobuhvatno i kvalitetno, te da nudi rješenja koje njegova stranka smatra dobrima.

Sabor sjednicu nastavlja u četvrtak.