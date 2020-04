Sabor se preselio u Westin, glasat će o paketu pomoći

Kako bi svi mogli prisustvovati glasovanju o Vladinom travanjskom paketu pomoći gospodarstvu, a istodobno poštujući mjere socijalnog distanciranja, saborski zastupnici premjestili su se u utorak iz podruma Inine zgrade u hotel Westin. Podsjetimo, razorni potres je oštetio i zgradu Sabora na Markovu trgu, a postoji mogućnost da se zastupnici u nju vrate nakon uskršnjih praznika, 15. travnja.

Prije samog glasovanja koje će biti u 12 sati, Vlada se očitovala o amandmanima koje su zastupnici podnijeli na izmjene pojednih zakona. SDP je zatražio da prije glasovanja započne rasprava i o njihovu paketu pomoći, no potpredsjednik Sabora Furio Radin istaknuo je kako će vidjeti nakon rasprave o amandmanima koliko će vremena ostati.

Najvažnije novine ovog paketa, podsjetimo, su podizanje naknade koje poduzetnici dobivaju po radniku s 3250 na 4000 kuna, te otpis poreza i doprinosa. Dok pravo na direktnu pomoć imaju svi koji su zatvoreni ili imaju pad prihoda, otkazivanje narudžbi i teškoće u nabavi, otpis nije planiran za sve. Doprinose i poreze ne moraju platiti oni koji su zatvoreni i ne posluju te oni koji ostvaruju do 7,5 milijuna kuna prihoda godišnje, a promet im je pao iznad 50 posto. Država će pokriti doprinose za njihove radnike umjesto njih u visini 1825 kuna. Ako su imali između 20 i 50 posto pada onda imaju odgodu, dok oni veliki, iznad 7,5 milijuna kuna plaćaju doprinose i porez proporcionalno padu prometa. Ako im je pad prometa 65 posto, platit će 35 posto davanja državi za plaće. Tko želi, može plaćati i PDV državi tek kada naplati račune.

Tu su i nove linije kredita za obrtna sredstva, ali i za ulaganja u ruralnim područjima. Niske kamate ionako padaju, pa će biti od 0,1 do 0,5 posto uz poček plaćanja prve rate kredita.

Za turizam se sprema direktna pomoć od 600 milijuna kuna. Turistički sektor se oslobađa i plaćanja niza pristojbi i naknada.

Što se tiče poljoprivrede, kada je riječ o javnim naručiteljima, oni će morati naručivati najmanje 60 posto poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji su proizvedeni ili prerađeni u Hrvatskoj, a Vlada će otkupiti sve tržišne viškove od malih mljekara i ustupiti posrednicima u lancu doniranja hrane. 53 milijuna ide stočarima i uzgajivačima bilja, kao i odgoda plaćanja dugova.

Vlada će se zadužiti za barem 10 miljardi kod domaćih banaka, a banke odgađaju naplatu kredita tri mjeseca građanima i tvrtkama.

- Odbijate da se država može zadužiti kod HNB-a, koja je njezina. Od Amerike, zemalja europske unije, Japana, ključna institucija koja može spasiti gospodarstvo je središnja banka, a to je kod nas HNB. Ne može HNB sada štiti stabilan tečaj i spašavati gospodarstvo, nešto od toga mora biti ključno, a to je spašavanje gospodarstva i građana. Zaduživanje kod državne banke košta nula posto, ali vi želite da sve ide preko banaka koje će i dalje guliti nas porezne obveznike. Zadužit ćete se kod banaka, a onda ćemo mi sve to morati preko svoje grbače platiti - istaknuo je Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) nakon što je Vlada odbila njegov amandman da se država zaduži kod HNB-a, a ne komercijalnih banaka.

Vlada za sada odbacuje sve amandmane oporbenih zastupnika, a Mostov Nikola Grmoja apelirao je da Sabor ne radi uskršnju stanku nakon današnjeg zasjedanja nego da nastavi s radom i ovaj tjedan.

- Jer nije predviđeno da se donesu zakoni koji će donijeti moratorij na ovrhe i kredite. Naši građani zaslužuju miran Uskrs Vlada svojim prijedlozima nije mislila na blokirane, ovršene, nezaposlene, umirovljenike i poljoprivrednike - istaknuo je.