Sabor u srijedu o tržištu kapitala, probacijskoj službi i potpredsjedniku Sabora

Sabor će u srijedu raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva, na dnevnom redu imaju i Izvješće o radu probacijske službe za 2026. godine te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Nakon rasprave o Izvješću Vlade o radu i SDP-ova prijedloga za opoziv premijera Andreja Plenković koja je potrajala dugo u noć, Hrvatski sabor u srijedu rad nastavlja raspravom o Konačnom prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala. Tim se zakonskim prijedlogom hrvatsko tržište kapitala usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, odnosno, hrvatska legislativa preuzima odredbe 25 direktiva Unije.

Saborski će zastupnici raspraviti i Izvješće o radu probacijske službe za 2025. godinu. Probacijski poslovi od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela.

Probacijska služba je u protekloj godini radila na izvršavanju 6.630 predmeta, s tim da je na izvršavanje zaprimila ukupno 3.098 novih predmeta, a završila 2.976 predmeta. Od ukupnog broja predmeta zaprimljenih u 2025. godini 34,8 posto odnosi se na zahtjeve nadležnih tijela za izvješćem, 21,8 posto odnosi se na izvršavanje rada za opće dobro, 18,5 posto na uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom i/ili sigurnosnom mjerom, 9,2 posto na uvjetni otpust.

Povest će se i rasprava o prijedlogu Odluke o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora. Saborski Klub zastupnika nacionalnih manjina odlučio je u krajem rujna da će za novog potpredsjednika Hrvatskog sabora predložiti nezavisnog zastupnika Armina Hodžića, koji bi na toj dužnosti trebao naslijediti Furija Radina, najdugovječnijeg zastupnika koji je u saborski klupama proveo 34 godine. Iz Sabora je u lipnju, stavivši mandat u mirovanje, otišao s dužnosti potpredsjednika parlamenta zbog čega je sada potrebno izabrati njegova nasljednika

Predloženi Hodžić u Saboru, uz bošnjačku, predstavlja i albansku, crnogorsku, makedonsku i slovensku manjinu.

Hodžić među mlađim zastupnicima aktualnog, 11. saborskog saziva. Rođen je 1996. u Zagrebu u kojemu je završio Fakultet političkih znanosti i magistar je politologije. Član je saborskih Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbora za informiranje i medije.