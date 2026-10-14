Obavijesti

News

Komentari 0
DNEVNI RED

Sabor u srijedu o tržištu kapitala, probacijskoj službi i potpredsjedniku Sabora

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sabor u srijedu o tržištu kapitala, probacijskoj službi i potpredsjedniku Sabora
Zagreb: Sabor raspravlja o godišnjem izvješću Vlade, slijedi rasprava o povjerenju premijeru Plenkoviću | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sabor će raspraviti važne izmjene Zakona o tržištu kapitala, koja će uskladiti hrvatsku legislativu s europskim direktivama, kao i izvješće probacijske službe i prijedlog za novog potpredsjednika.

 Sabor će u srijedu raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva, na dnevnom redu imaju i Izvješće o radu probacijske službe za 2026. godine te prijedlog imenovanja manjinskog zastupnika Armina Hodžića za novog potpredsjednika Sabora. Nakon rasprave o Izvješću Vlade o radu i SDP-ova prijedloga za opoziv premijera Andreja Plenković koja je potrajala dugo u noć, Hrvatski sabor u srijedu rad nastavlja raspravom o Konačnom prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala. Tim se zakonskim prijedlogom hrvatsko tržište kapitala usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, odnosno, hrvatska legislativa preuzima odredbe 25 direktiva Unije.

Saborski će zastupnici raspraviti i Izvješće o radu probacijske službe za 2025. godinu. Probacijski poslovi od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku, a obavljaju se s ciljem zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela, njegove resocijalizacije i reintegracije u zajednicu utjecanjem na rizične čimbenike koji su povezani s činjenjem kaznenih djela.

Probacijska služba je u protekloj godini radila na izvršavanju 6.630 predmeta, s tim da je na izvršavanje zaprimila ukupno 3.098 novih predmeta, a završila 2.976 predmeta. Od ukupnog broja predmeta zaprimljenih u 2025. godini 34,8 posto odnosi se na zahtjeve nadležnih tijela za izvješćem, 21,8 posto odnosi se na izvršavanje rada za opće dobro, 18,5 posto na uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i/ili posebnom obvezom i/ili sigurnosnom mjerom, 9,2 posto na uvjetni otpust.

OGLASIO SE I JAKŠIĆ SDP-ovac pljeskao Plenkoviću, HDZ odmah objavio snimku: 'Spavaš li mirno, Siniša?'
SDP-ovac pljeskao Plenkoviću, HDZ odmah objavio snimku: 'Spavaš li mirno, Siniša?'

Povest će se i rasprava o prijedlogu Odluke o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora. Saborski Klub zastupnika nacionalnih manjina odlučio je u krajem rujna da će za novog potpredsjednika Hrvatskog sabora predložiti nezavisnog zastupnika Armina Hodžića, koji bi na toj dužnosti trebao naslijediti Furija Radina, najdugovječnijeg zastupnika koji je u saborski klupama proveo 34 godine. Iz Sabora je u lipnju, stavivši mandat u mirovanje, otišao s dužnosti potpredsjednika parlamenta zbog čega je sada potrebno izabrati njegova nasljednika

Predloženi Hodžić u Saboru, uz bošnjačku, predstavlja i albansku, crnogorsku, makedonsku i slovensku manjinu.

Hodžić među mlađim zastupnicima aktualnog, 11. saborskog saziva. Rođen je 1996. u Zagrebu u kojemu je završio Fakultet političkih znanosti i magistar je politologije. Član je saborskih Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbora za informiranje i medije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’
STRUČNJAK OBJAŠNJAVA

Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’

Papa Lav XIV. (71) operiran je u utorak u rimskoj bolnici Gemelli, a tijekom zahvata potvrđeno je da boluje od raka pluća. Liječnici su mu odstranili donji režanj desnog plućnog krila. O mogućim rizicima, kirurškim zahvatima i izgledima za izlječenje za 24sata govorio je prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb na Rebru
Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo
TRAŽILI SMO KOMENTAR MINISTARSTVA

Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo

Zadravec je 2021. smijenjena jer je za vrijeme dok je bila šefica Zavoda u Vinogradskoj došlo do ozbiljno narušenih međuljudskih odnosa i velikog odljeva kadrova iz bolnice, kako je rekao tadašnji ravnatelj Vatavuk.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026