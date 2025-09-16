Obavijesti

SJEDNICA

Sabor u utorak o izmjenama Zakonu o pružanju usluga u turizmu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Pocela 7. sjednica Hrvatskoga sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski sabor u utorak će, po hitnom postupku, zbog pristupanja OECD-u, raspraviti izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu kojima se želi riješiti pitanje različitog tretmana u pružanju usluga turističkog vodiča

Predloženim Zakonom će se riješiti pitanje različitog tretmana u pružanju usluga turističkog vodiča od strane državljana država članica OECD-a i pristupnica Kodeksa o liberalizaciji kretanja kapitala te Kodeksa o liberalizaciji nevidljivih transakcija koje su ujedno države članice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru od onih koje to nisu. 

Tako se briše odredba koja je državljanima država koje nisu države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluga turističkog vodiča uvjetovala prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Tako će usluge turističkog vodiča u Republici Hrvatskoj, uz ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Zakonom, moći pružati državljani Republike Hrvatske, državljani druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i državljanin države članice OECD-a i države pristupnice Kodeksa o liberalizaciji kretanja kapitala i Kodeksa o liberalizaciji nevidljivih transakcija. 

Osobe koje su ispunile uvjete za pružanje usluga na temelju propisa kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu zadržavaju stečena prava. 

Zastupnici će raspraviti i konačni prijedlog izmjena Zakona o tržištu kapitala kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje sa zakonodavstvom EU i pravnom stečevinom EU. 

