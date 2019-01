'Saborska većina jest tijesna, ali nije unutar sebe bijesna...'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ustvrdio je u subotu kako 'saborska većina jeste tijesna ali nije unutar sebe bijesna' te kako 'nema tih bjesova koji stvaraju tako nemoguće okolnosti da ne može funkcionirati'.

Zbog političke bi se trgovine kaže, svi zastupnici, i oni u vlasti i oni u oporbi, trebali osjećati neugodno; dok je za europarlamentarne izbore rekao kako nisu posao u kojem njegova stranka mora nužno uspjeti i participirati te je stoga 'u komotnoj poziciji'.

- Svi mi koji smo u parlamentu, bez obzira jesmo li u vladajućoj većini ili opoziciji, trebali bismo se osjećati krajnje neugodno zbog ovoga što se događa. Ne želimo s tom nelagodom ulaziti u sabornicu i dizati ruke za ovo ili ono zakonsko rješenje - izjavio je.

- Ne znam koji su motivi ljudi koji to rade, ali znam da se ne samo s tom nelagodom nego i s tom vrstom lošeg osjećaja što sve iza toga može biti, ne želim nositi - rekao je Pupovac u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija odgovarajući na pitanje je li mu neugodno zbog toga što sudjelovanjem u vladajućoj većini podržava aktualnu političku trgovinu.

To mu nije prihvatljivo i moralni mu osjećaj, ističe, nalaže da o tome govori.

- Radije neću niti dolaziti u Sabor nego pod takvim okolnostima raditi - ustvrdio je Pupovac.

Na pitanje jesu li rješenje situacije novi izbori kako se ne bi morala skupljati saborska većina od sjednice do sjednice, Pupovac je odgovorio kako skupljanje većine i nije tako komplicirano kao što nekome može izgledati.

- Ta većina jeste tijesna ali nije unutar sebe bijesna i nema tih bjesova koji stvaraju tako nemoguće okolnosti da to ne može funkcionirati po zahtjevima koji su poprilično normalni ili po uobičajenim postupcima djelovanja parlamentarne većine - rekao je Pupovac.

Gledano izvana, kazao je, čini se da bi bilo najbolje raspisati izbore i ponovno 'podijeliti karte'.

SDP moli Boga da mu poneki zastupnik ode kod Bandića i podržava Plenkovića

- Jednoj stranci bi to najviše odgovaralo, a to je HDZ. Ni mi ne bismo imali teškoća da iziđemo ponovno na izbore i ne bi to bila stvar nikakvih rizika, no pitanje je drugih aktera na političkoj sceni - ustvrdio je Pupovac.

SDP, kaže, zaziva izbore, a istodobno moli Boga da mu poneki zastupnik ode kod Bandića i podržava Plenkovića.

Upitan otkuda to zna, rekao je: 'Ne znam, ali njušim!'

Na pitanje ne bi li možda njegov izlazak iz vlasti poslao jaču poruku od prozivki, Pupovac je odgovorio da, kada bi bio siguran da bi tako bilo, onda bi to i napravio.

- Mi smo se opredijelili da u hodu nastavimo stvari popravljati i rješavati, što je riskantno, ali bi jednako bilo riskantno da kažemo 'fajrunt' - rekao je čelnik SDSS-a.

Najriskantnije bi to, po njegovom mišljenju, bilo za društvo.

- Stvar je u tome da nam se ne dogodi gore nego što imamo, a postoje sve pretpostavke da nam se dogodi gore - pojasnio je Pupovac.

Ono što imamo je, ocijenio je, 'nestabilno i nije dovoljno uvjerljivo', postoji mogućnost 'da dođe nešto što može biti uvjerljivo i stabilno, ali može biti posve naopako'.

Govoreći o predstojećim izborima za Europski parlament Pupovac je kazao da se o tome razgovara u stranci, kao i s nekima od stranaka, ali nije precizirao o kojim je strankama riječ.

- To nije posao u kojem mi moramo nužno uspjeti i nužno participirati pa smo tu u komotnoj poziciji - zaključio je.

Drago mi je što je Beljak dobio nagradu SNV-a

Pupovac je komentirao i nagradu koju je SNV dalo čelniku HSS-a Kreši Beljaku na što je Beljak poručio kako i dalje vjeruje u bratstvo i jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda, zbog čega je doživio javnu prozivku.

Beljak je kasnije na twitteru odgovorio kako ga napadaju oni koji itekako dobro žive u političkim koalicijama, a za njih glasuju upravo najžešći protivnici i mrzitelji pomirenja i ilustrirao svoju objavu fotografijama Milorada Pupovca, Milorada Dodika, Aleksandra Vučića i Milana Bandića.

U Beljakovoj poruci o bratstvu i jedinstvu Pupovac prepoznaje ozbiljan odnos prema ozbiljnoj slobodarskoj tradiciji hrvatskog i srpskog naroda.

- U drugoj poruci vidim tipične postupke političkog izvlačenja koje s vremena na vrijeme koristi Krešo Beljak u svom političkom aktivizmu. Koliko god to moglo biti nesimpatično, ja ga ne mogu poistovjetiti s onim što je napravio Jakov Sedlar i njegov scenarist kada je posložio fotografiju na kojoj je kralj Aleksandar, Svetozar Pribičević, Aleksandar Vučić i Milorad Pupovac s pričom o stoljetnom teroru nad hrvatskim narodom od te četiri političke figure - rekao je Pupovac.

Drago mu je, zaključio je, što je, Krešo Beljak dobio nagradu, a što se tiče njegovog twittera, rekao je kako su 'neki simpatični i uspješni, a neki manje simpatični i manje uspješni'.