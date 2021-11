Menstruacija nije luksuz i ne bi se tako trebala oporezivati, poručuje dio saborskih zastupnica i udruga PaRiter. U petak u Saboru predstavile su peticiju koja će biti otvorena dva tjedna, a njome se nadaju izboriti da porez na menstrualne potrepštine ne bude 25 posto, kao što je na luksuzne proizvode, već 5 posto.

- Ako je premijer mislio da ćemo mi u bilo kojem trenutku odustati, prevario se - rekla je Anka Mrak Taritaš koja je već tri puta u Saboru predložila da se porez smanji, ali bezuspješno.

- To se zove 'ženski porez' kojeg plaćate samo zato što je žena. Mi bi voljeli da je nula, ali to je nemoguće pa je tako zahtjev za pet posto. Vladajući su to glatko odbili, čak su i žene među vladajućom koalicijom to odbile - govori Mrak Taritaš.

Zadnji puta kada je predložila smanjenje poreza, vladajuća koalicija je to odbila ali je Klub HDZ - a zadužio Vladu da uzme šest mjeseci vremena i provede istraživanje o utjecaju menstrualnog siromaštva i kako ga iskorijeniti. No, to istraživanje je već provela riječka udruga PaRiter.

- Nitko iz Vlade nas nije kontaktirao, ali ako im treba, mi imamo ovdje nekoliko kopija istraživanja - rekla je Marinella Matejčić i dodala: Mi smo svoje istraživanje poslali svim klubovima zastupnika i Vladi odavno.

A to istraživanje otkrilo je da 10 posto Hrvatica nema za menstrualne potrepštine, a 30 posto mora na njima štediti i riskirati vaginalne infekcije. Više od 10 posto građanki nije ni u mogućnosti kupiti dovoljno uložaka da bi ih redovito mijenjale. Izostaju iz škole, s fakulteta i posla.

Saborske zastupnice Anka Mrak - Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (Centar), Urša Raukar - Gamulin (Možemo!), Katica Glamuzina (nezavisna zastupnica iz Kluba zastupnika socijaldemokrata), Sabina Glasovac (SDP) i Katarina Peović (RF) prve su potpisale ovu peticiju.

- Ovaj zahtjev ni za jednu državi ni Vladu se ne bi trebao tretirati kao ustupak, međutim za žene bi to značilo strahovito puno. Menstrualno siromaštvo znači da mnoge djevojčice izostaju s nastave, da žene izostaju s posla i s tržišta rada. Izguravamo 50 posto stanovništva. To što Vlada nije spremna prihvatiti ovaj prijedlog pokazuje da smo država izokrenutih vrijednosti jer za milijarde eura koje lete nebom uvijek će se naći dovoljno financija, ali za žene još uvijek ne jer su one u ovom društvu zadnja karika u hranidbenom lancu - rekla je Dalija Orešković.

Komentirale su i stigmu koju nosi riječ menstruacija.

- menstruacija nije bolest. Nije nešto što se može poželjeti ili ne, nešto što možemo ukinuti. Menstruacija je dio žena - rekla je Urša Raukar Gamulin i dodala:

- Živimo u društvu koje gura žene na marginu naše društvene stvarnosti. Da su muškarci ti koji imaju menstruaciju ja sam sigurna da bi ovaj porez već odavno bio pet posto. Garantiramo da ćemo se izboriti za ovo smanjenje poreza kao i za sva ženska prava koja su u ovoj državi itekako ugrožena.

Katica Glamuzina (NZ) podsjetila je da se u EU već ukida taj porez u potpunosti.

- Znamo da će u nekom trenutku i nama doći depeša da se taj porez ukine i umjesto da naša zemlja bude progresivna i pravedna, mi čekamo naredbu. Ovo je seksistički porez i sramota - rekla je.

Sabina Glasovac iz SDP - a naglasila je da žene uplaćuju 130 milijuna kuna više u proračun na temelju ovog poreza.

- Nemoguće je da je ta cifra toliki problem - rekla je i dodala: Pozivam vas da potpisom podržite ovu inicijativu i da zajedno izborimo to da RH ne oporezuje svoje žene za nešto što nije luksuz nego prijeka potreba. Dok se to ne dogodi pozivamo i sve gradove i županije da u svojim mogućnostima osiguraju besplatne higijenske uloške u školama i na drugim javnim mjestima.

Komentirale su i izjavu zastupnica HDZ - a da manji porez ne garantira manju cijenu.

- To se dogodilo s pelenama i dječjom hranom, pa cijene nisu letjele u nebo. Važno je da Vlada pokaže volju da ne diskriminira žene - rekla je Glasovac.

- Ajmo odraditi ono što moramo i voditi ćemo računa da trgovački lanci ne povećaju cijene - rekla je Mrak Taritaš.

Peticiju pokreće Inicijativa za smanjenje poreza na menstrualne potrepštine, koju čine: Ženska soba, Studentski kulturni centar Rijeka, SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava, Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje - CESI, Ženska grupa Karlovac - "Korak", HERA Križevci, Roditelji u akciji - RODA, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, "Bolja budućnost", Hollaback! Croatia, Ambidekster, K-zona, Babe!, U dobroj vjeri, Neformalna inicijativa mladih - Mladforma, EMA - Prostor emancipacije, Centar za građanske inicijative Poreč i Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter u suradnji s Inicijativom zastupnica u Hrvatskom saboru. Inicijativu zastupnica u Hrvatskom saboru čine: Mirela Ahmetović (SDP), Sandra Benčić (Možemo!), Marijana Puljak (Centar), Anka Mrak - Taritaš (GLAS), Dalija Orešković (Centar), Urša Raukar - Gamulin (Možemo!), Katarina Peović (RF), Sanja Radolović (SDP), Martina Vlašić Iljkić (SDP), Andreja Marić (SDP), Katarina Nemet (IDS) Katica Glamuzina (nezavisna zastupnica iz Kluba socijaldemokrata), Boška Ban Vlahek (SDP), Ivana Kekin (NL), Ivana Posavec Krivec (nezavisna zastupnica iz Kluba socijaldemokrata), Sabina Glasovac (SDP), Romana Nikolić (nezavisna zastupnica iz Kluba socijaldemokrata) i Irena Simunić (nezavisna zastupnica iz Kluba socijaldemokrata).