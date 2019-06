'Sabotirani smo iznutra. Zvali su se birači da glasaju protiv'

Glavni analitičar HDZ-a Robert Kopal, nakon što je stranka podbacila na europskim izborima, zbunio je javnost izjavom o crnom labudu. Na pitanje je li došao do odgovora što nisu znali da ne znaju, uzvratio je kako su neke odgovore našli, a neke još analiziraju. Na opasku kako može biti siguran, uzvratio je da imaju dokaze. Kopal je naveo da prema svim scenarijima HDZ nije trebao biti ispod 26 posto, a uključili su sve parametre, ali i pojasnio što je u ovom slučaju ono na što nisu računali.

- Kad imate situaciju da netko organizira, savjetuje i potiče onda imate sabotažu i onda imate unutarnji problem. Bilo je iznenađujuće, a nastojimo biti spremni za sva iznenađenja, da je rezultat išao ispod svih varijabli. Nismo uzeli u obzir da bi nekome palo na pamet to da svjesno čini štetu vlastitoj stranci i da to još i potiče. U demokraciji imate pravo na izričaj, mišljenje i glas, ali ako imate aktivnost nagovaranja i poticanja ili npr. uvjeravanja starih ljudi da ovo nisu izbori za njih onda imate ozbiljni unutarnji problem i taj problem će se riješiti - kazao je Kopal u emisiji "TNT" na N1.

Na pitanje tko je to učinio, uzvratio je kako "sigurno neće izlaziti s imenima i iznositi zaključke prije nego stranka do njih dođe i zauzme stav". Za očekivati da će to biti za tjedan dana, no Kopal napominje, da je čelništvo stranke to koje će odabrati trenutak. Kazao je i da više nije pretpostavka da je došlo do sabotaže unutar HDZ-a nego da je to sada činjenica. Naveo je i kako to nije mogao odraditi samo jedan čovjek.

Kaže da kad je govorio o fenomenu crnog labuda uopće nije mislio na zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića.

- Ne upirem prstom u Milijana Brkića, niti u bilo koga - izjavio je.

Odbacio je teze da se ovime sada samo traži Pedro za loš izborni rezultat i lošu politiku koja jednostavno nije prošla kod birača.

Kopal je kazao da je i on kao voditelj kampanje snosi dio odgovornosti za izbori rezultat. Na pitanje je li ponudio ostavku, uzvratio je:

- Apsolutno sam užem i širem rukovodstvu rekao da sam odgovoran. Nitko ne bježi od odgovornosti, ali svejedno nam se dogodio crni labud - odgovorio je Kopal.

Rezultat HDZ-a na izborima, slaže se Kopal, poruka je birača o kojoj treba itekako razmisliti, jer "u toj dobitnoj formuli nije dovoljno samo adresirati životni standard nego trebamo uvažiti i druge potrebe birača". Uvjeren da bi, da su sada parlamentarni izbori, rezultat HDZ-a bio znatno veći nego na europskim izborima.

Kopal još nije napravio analizu kako će na predstojećim izborima proći Kolinda Grabar Kitarović, koja još službeno nije objavila da ide u utrku za reizbor, a na pitanje je li alarm to što se ime Miroslava Škore našlo prvi puta u anketama, a dobio je oko deset posto potpore, uzvratio je:

- Može biti, ali bilo je i stranaka koje su zabljesnule i nestale. Treba napraviti analizu - kazao je.

Upitan komplicira li izborni rezultat HDZ-a priču oko predsjedničkih izbora, odgovara:

- Nije nužno da komplicira nego baš suprotno. To bi moglo značiti da smo na vrijeme dobili upozorenje da moramo sagledati širu sliku. Bolje da smo sada to dobili nego da je došlo do parlamentarnih izbora 2020. pa da smo onda shvatili da smo trebali o još nečemu voditi računa - poručio je glavni analitičar HDZ-a.

Odluku Davora Bernardića da na listu stavi i stranačke protivnike, Kopal ne smatra mudrom, a dugoročno smatra da će i štetiti i SDP-u i državi.