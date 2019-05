Nakon izbora, stanje u HDZ-u uzavrelo: Svi bi u šefovu fotelju

Stanje u HDZ-u je uzavrelo nakon što su podbacili na europskim izborima. U stranci kruži teorija da su Andrej Plenković i Davor Ivo Stier u dosluhu.

Nakon što je Stier bacio rukavicu i najavio mogućnost kandidature za predsjednika HDZ-a, izvor napominje:

- To je podvala. Prema tom planu Plenkovićevi ljudi bi trebali podržati Stiera za predsjednika stranke, a Plenković bi trebao otići u Bruxelles. To je njihova ideja da se zaštite. To je račun bez krčmara. Kad je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa trebalo odlučiti je li Plenković u sukobu interesa vezano za aktivnosti prilikom izrade “lex Agrokor”, Stier je poručio da je “spreman raditi na ujedinjavanju HDZ-a i njegovih birača i kao predsjednik stranke”. Rezultati izbora su, kaže, neuspjeh jer je HDZ postavio cilj od 5 mandata, a osvojena su 4.

- Ne možemo ići na parlamentarne izbore s potporom od 22 ili 23 posto. Birači su nam poslali poruku da je borba protiv korupcije i klijentelizma izuzetno važna te da mora biti u središtu našeg političkog djelovanja. Poslali su poruku da HDZ za uvjerljivu pobjedu mora imati i glasove desnih birača - rekao je Stier.

Odgovorio mu je Plenković:

- Razgovarali smo nas dvojica, i inače razgovaramo. Bilo bi dobro da svi koji hoće pomoći to rade i u vrijeme kad traje kampanja i kad su izbori. Što se tiče njegovih želja da što više ljudi stane iza projekta i programa HDZ-a, to je dobra ideja. Plenković je odbacio teze da se HDZ odmaknuo od desnih birača. Tvrdi da će HDZ pobijediti na parlamentarnim izborima i da on sigurno ostaje predsjednik stranke. Iz ljudi iz krugova bliskih Miri Kovaču uvjeravaju da je njegova kandidatura za predsjednika HDZ-a na unutarstranačkim praktički gotova stvar.

U igri Stier, Kovač i Primorac

- Moje je mišljenje da Miro Kovač može okupiti širi spektar članova. Njega ljudi vole, prilaze mu na ulici žele se s njim fotografirati. Naočit je, govori šest jezika. S druge strane ja, a i ljudi oko mene, Stieru ne mogu oprostiti što je doveo Andreja Plenkovića na vlast - govori drugi sugovornik koji pripada takozvanom desnom krilu HDZ-a. Navodi da struja oko Milijana Brkića trenutno još razmišlja koga će podržati na unutarstranačkim izborima, ali i da su ljudi oko Velimira Bujaneca uz Kovača.

- Ako je to točno, onda je jasno da Kovač ima desnicu uz sebe. I dok se nekima podrška Bujaneca može činiti lošom, ona govori da je uz Bujančevog kandidata ogromna sila desnog krila stranke. Sjetimo se samo predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i njenog puta do pobjede. Da nije imala njegovu podršku siguran sam da ne bi postala predsjednica - govori sugovornik. Mnoge oči u HDZ-um kaže, uprte su prema gradonačelniku Vukovara Ivanu Penavi, a priča se da bi on mogao podržati Kovača.

Što se tiče Stiera, njemu će, govori nam sugovornik iz HDZ-a, podršku sasvim sigurno dati konzervativci koji nisu desničari.

- Tu u prvom redu mislim na Željku Markić. O njenom utjecaju ne treba ni govoriti. Mislite li da bi Marijana Petri dobila toliko glasova na izborima za Europski parlament da uz nju nije stala upravo Markić- govori nam sugovornik. I Stier i Kovač obnašali su iste funkcije u stranci. Davor Ivo Stier bio je međunarodni tajnik HDZ-a za vrijeme Jadranke Kosor, a smijenjen je od strane tadašnjeg šefa HDZ-a Tomislava Karamarka i tadašnjeg glavnog tajnika Milijana Brkića.

Na njegovo mjesto u siječnju 2014. imenovan je Miro Kovač. On 2015. postaje i ministrom vanjskih poslova, ali kako Karamarko ruši svoju vladu i povlači se s mjesta predsjednika, idu novi izbori, a izbor novog šefa HDZ-a Andreja Plenkovića za ministra vanjskih poslova nije više Kovač nego Davor Ivo Stier.

U to vrijeme Stier je i politički tajnik HDZ-a, ali je smijenjen nakon što je 2017. javno kritizirao politiku Vladu i sklapanje koalicije s HNS-om. Zbog toga daje i ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova.

Plenković ne priznaje pogrešku

No, iako je gotovo sigurno da u utrku za predsjednika HDZ-a idu Stier i Kovač, moguće je da se u skoroj budućnosti pojave i neka druga imena. Kao recimo ono Dragana Primorca, iznimnog znanstvenika čiju bi kandidaturu, siguran je naš sugovornik, odmah podržali Nijemci, Amerikanci i Židovi.

- On ima utjecaj u tim zemljama, cijenjen je i pomogao bi time Hrvatskoj. Za deset dana organizira skup nobelovaca u Splitu. Tko to u Hrvatskoj može? Ne samo da je vrhunski znanstvenik, on je odličan političar, menadžer i radoholičar - napominje sugovornik iz HDZ-a.

Uvjereni je da Primorac može okupiti desnicu i centar te povući dio lijevog biračkog tijela, što ne može niti jedan od gore spomenutih.

- Odluči li Primorac da ulazi u utrku za predsjednika HDZ-a i da on uđe u utrku, mislim da ima velike šanse - zaključuje naš sugovornik koji kaže da iza Primorca stoji crkva, ali i branitelji. Dio HDZ-ovaca zamjera Andreju Plenkoviću što nakon poraza na izborima nije priznao i svoju pogrešku, a istovremeno se najavljuje kažnjavanje članova stranke u koje se sumnja da su opstruirali izbore za Europski parlament.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Plenković je manevrom kupio malo vremena...

Iako se jučer očekivala odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa je li premijer Plenković u sukobu interesa zbog aktivnosti oko lex Agrokora odnosno je li znao sve o grupi Borg, ona je manevrom premijera odgođena.

Dan prije odluke Plenković je tražio izuzeće šefice Povjerenstva Nataše Novaković. Kao argument naveo je da je Novaković bila zaposlenica HUP-a. čiji je jedan od osnivača i počasni predsjednik upravo Ivica Todorić. Istom argumentacijom poslužila se u tužbi protiv odluke povjerenstva pred Upravnim sudom Martina Dalić.

U Povjerenstvu su stava da je ovdje riječ o zlouporabi procesnih prava, jer je premijer prije šest mjeseci mogao tražiti izuzeće, a nije. Novaković nije odgovorila smatra li ovo pritiskom, ali je poručila da im to otežava rad. Na pitanje razmišlja li o ostavci uzvratila je kako “razmišlja o svemu ovih dana”. Različita su pravna tumačenja tko je nadležan odlučiti o izuzeću Novaković. Oporba je stava da je ovo politički pritisak na rad povjerenstva.