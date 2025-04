SAD će smanjiti diplomatski mrežu u inozemstvu, među ostalim i u Bosni i Hercegovini?

Izvijestio je to CNN no za to još nema potvrde iz State Departmenta. Prema navodima CNN-a SAD bi mogao zatvoriti bar deset veleposlanstava i 17 konzulata diljem svijeta. Ta bi se mjera odnosila na diplomatska predstavništva u Europi, Africi, Aziji i na Karibima. Tako je predviđeno zatvaranje veleposlanstava na Malti te u Luxembourgu, u Lesotu, Republici Kongo, Srednjoafričkoj Republici i Južnom Sudanu. Na popisu je i pet konzulata u Francuskoj, dva u Njemačkoj, jedan u Ujedinjenom Kraljevstvu, jedan u Južnoj Africi i jedan u Južnoj Koreji.

U BiH bi se navodno trebala zatvoriti konzularna predstavništva u Banjoj Luci i Mostaru, stoji u dokumentu koji citira CNN, navodeći kako nije jasno je li državni tajnik Marco Rubio stavio svoj potpis na taj prijedlog.

No SAD u BiH zapravo nema konzulate koji bi radili u punom kapacitetu nego tek urede izvan sjedišta veleposlanstva u Sarajevu.

Na popisu diplomatsko-konzularnih predstavništava dostupnom na mrežnoj stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH uopće nema navedenih američkih konzulata.

Veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu je pak najveće takvo u regiji a osmo po veličini u Europi i namjenski je građeno, a svečano ga je 2010. godine otvorila tadašnja američka državna tajnica Hillary Clinton.

Tada je u veleposlanstvu SAD u BiH radilo 450 osoba no ovi podaci nisu naknadno ažurirani.

SAD trenutačno nema veleposlanika u BiH otkako je u siječnju istekao mandat Michaelu Murphyju koji je bio iznimno angažiran.

Trumpova je administracija povukla nominaciju Douglasa Jonesa, profesionalnog diplomata kojega je za veleposlanika u BiH predložio predsjednik Joe Biden, a druga osoba još nije predložena.