SAD i dalje broji glasove u šest država: Biden vodi, Trump slavi

U Georgiji je preostalo manje od 90.000 glasova za prebrojati. Ona nosi 16 elektorskih glasova i Trump je u vodstvu s 49,7 naprama 49,1% (Biden)...

<p>Novi rezultati američkih izbora, koji će možda otkriti i konačnog pobjednika, trebali bi biti poznati u poslijepopodnevnim satima po srednjoeuropskom vremenu, kad se očekuju ažurirani podaci iz Nevade, Georgije i Arizone.</p><p>Pobjednik američkih izbora još uvijek nije poznat, no projekcije i analitičari smatraju kako je trenutni favorit Joe Biden, ali i da će republikanci zadržati većinu u Senatu, što bi demokratu, ako uđe u Bijelu kuću, moglo znatno zakomplicirati donošenje odluka i provedbu najavljenih poteza poput reforme zdravstvenog osiguranja ili poreznog sustava.</p><p>Republikanca čeka znatno teži put prema pobjedi. Kako bi nastavio utrku Trump mora osvojiti Georgiju i Arizonu ili Georgiju i Nevadu, nakon što su američki mediji objavili da je Biden pobijedio u Wisconsinu i Michiganu. </p><p>Ako mu to pođe za rukom, republikanac za potrebnih 270 elektora izbornog kolegija mora potom pobijediti u Pennsylvaniji u kojoj projekcije idu u korist Bidena, te u Sjevernoj Karolini.</p><p>Dužnosnici Pennyslvanije najavljuju da će glasove brojati do petka, a NBC prenosi kako će Sjeverna Karolina svoje rezultate ažurirati tek 12. studenoga.</p><p>Nakon prebrojanih 95 posto glasova, republikanac u Sjevernoj Karolini trenutno vodi s 50,1 posto u odnosu na Bidenovih 48,7 posto. </p><p>New York Times piše kako će se ažurirani podaci za Nevadu znati u četvrtak u podne po istočnoameričkom, odnosno 18 sati po srednjoeuropskom vremenu. </p><p>U Nevadi je prebrojano 85 posto listića, a demokratski kandidat Joe Biden tamo vodi za manje od 8 tisuća glasova. </p><p>Državni tajnik Georgije Brad Raffensperger očekuje da će prebrojavanje glasova u njegovoj saveznoj državi trajati do četvrtka ujutro, prenosi BBC. </p><p>Republikanski predsjednik tamo vodi za 39 tisuća glasova, ali treba ih se prebrojati još 200 tisuća. Biden ima dobru šansu preokrenuti tu saveznu državu, što dva puta nije uspjelo predsjedniku Baracku Obami. </p><p>Arizona, u kojoj Biden trenutno vodi s gotovo 80 tisuća glasova nakon što ih je prebrojano 86 posto, također će objaviti nove podatke u poslijepodnevnim satima po srednjoeuropskom vremenu. </p><p><strong>Tužbe Trumpovog stožera</strong></p><p>Trump se preuranjeno proglasio pobjednikom izbora već u utorak, a svaki suprotan ishod nazvao je krađom. </p><p>"Što se mene tiče, već smo pobijedili. Ovo je velika prevara američkog naroda", kazao je u Bijeloj kući. </p><p>Trump i članovi njegove vlade mjesecima kritiziraju dopisno glasanje, tvrdeći da je ono podložno prevarama, iako stručnjaci ističu kako je to teško moguće i da su dopisni glasovi dugo prisutna metoda glasanja na američkim izborima. </p><p>Njegov stožer je u srijedu tužbama zatražio zaustavljanje prebrojavanja glasova u Georgiji, Pennsylvaniji i Michiganu, a u Wisconsinu je zatraženo ponovno prebrojavanje glasova. </p><p>Šefica Bidenove kampanje osudila je u međuvremenu Trumpove izjave o navodnoj prevari, a demokratski kandidat je izrazio vjeru da je „na putu prema pobjedi“. </p><p>"Nije na meni i na Donaldu Trumpu da objavljujemo pobjednika ovih izbora. To je na glasačima", poručio je Biden i pozvao na američko jedinstvo nakon izbora. </p>