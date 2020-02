Sad je prva dama, a nije htjela da se Milanović vraća u politiku

Supruga novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, Sanja Milanović (50) gradi uspješnu karijeru doktorice znanosti. Godinama je radila kao epidemiologinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i predavala i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Milanović je u ranijim intervjuima istaknuo kako su veoma slični po osobnosti te da su oboje tvrdoglavi i odani. Uz njega je bila na pozornici i kad je postajao šef SDP,a premijer i sada predsjednik Republike Hrvatske.

U vrijeme njegovog premijerskog mandata nije se proslavila izjavom na Hrvatskom radiju. Poznata kao promicateljica zdrave prehrane, Musić Milanović upozorila je da su prekomjerna tjelesna težina te kardiovaskularne bolesti kao posljedice ove pojave velik problem u Hrvatskoj.

Osvrnula se i na crni kruh, zdraviji, ali i skuplji od bijelog. No našla je način na koji bi si i siromašniji građani mogli priuštiti crni kruh. 'Kada se kaže da je crni kruh koji preporučujemo skuplji od bijeloga, on inicijalno jest skuplji, no crni kruh naprosto možete rezati na tanje šnite. To je jeftinije i zdravije, a kada je dehidriran, sutradan, još je kvalitetniji za jesti. Trebamo razbiti mit o tome da je pravilna prehrana skuplja - ona je jeftinija jer trebate pojesti manje hrane', poručila je te 2014. godine i izazvala lavine reakcija.

Za nju su govorili da je u vrijeme njegova mandata imala utjecaj na zdravstvenu politiku te da je imala važnu ulogu u dolasku Siniše Varge na mjesto ministra zdravstva.

Prije nešto više od godinu dana u razgovoru za 24sata rekla je kako se grozi Milanovićevog povratka u politiku.

- Ne mogu vam govoriti iz perspektive svojeg supruga, ali vam u svoje ime mogu reći da ne želim da se vrati u politiku - rekla nam je tada Milanovićeva supruga.

- Predivan nam je ovakav život, vjerovali ili ne - kroz smijeh nam je rekla Sanja Musić Milanović usput, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, na predstavljanju podataka o debljini hrvatske djece.

– Sanja i ja vrlo smo slični. Vrlo smo tvrdoglavi i odani iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No osobe smo od riječi na koje se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to i provedemo – kazao je o svojoj supruzi svojedobno Zoran Milanović.

Prema knjizi “Zoran Milanović – politička biografija”, ljubav između Zorana i Sanje počela je u novogodišnjoj noći 1991. godine. Kako je ondje istaknuto, bila je to ljubav na prvi pogled, a tjedan dana poslije postali su par. Na prvo zajedničko ljetovanje otišli su novcem koji je Milanović zaradio prodajući usisavače po kućama, a Sanja tvrdi da je to radio s istom strašću kojom se bavi politikom. Raspoloženje Musić Milanović može podići glazba grupe Texas, omiljeni joj je film “Veliko plavetnilo”, a obožava japanske pisce.

Zoran i Sanja Milanović imaju dva sina. Obojica su danas bila na predsjedničkoj inauguraciji.

Teta Marija: Sanja Milanović je kao dijete bila poput princeze

Prva dama kao mala ljeta je provodila u Lišanima Ostrovičkim kraj Benkovca, u koje sad rijetko navraća. Tijekom školskih praznika dolazila je kod tete Marije Mijić koja nam je ispričala kakva je bila prva dama.

Sjećam se suhozida kod njihove stare kuće i ogromnog smokvaća, stabla divlje smokve koje se nekoć dosta sadilo zbog hrapavog lišća kojim su se dobro pralo suđe. Pod tim smokvaćem mi djeca skupljali smo se u hladovini bježeći ljeti od žege. Tada je ovo bila prizemnica, a smokvać je rastao tamo gdje je danas gusterna. S nama se tu igrala i Sanja Musić Milanović, svaki put kad bi došla na praznike iz Zagreba, priča nam Željko Mijić iz Lišana Ostrovičkih u zadarskom zaleđu pokazujući starinski dvor preko željezne ograde, gdje se na zimskom suncu izležavala šarena mačka.

Prva dama Hrvatske, pričaju nam u tom pitoresknom selu, dolazila je u vrijeme praznika kod svoje tete Marije Mijić (83).

Vitalna i vesela starica gledala je televiziju i čekala ručak kad smo joj pokucali na vrata.

Pitali smo je za nećakinju.

- Dabogda bilo meni ka' i njoj! - našalila se teta Marija, a s tugom u glasu dodala da je nije vidjela dobrih 5-6 godina.

Pitamo kakva je bila kao dijete. Teta kaže da se voljela upoznavati i družiti, ali ne toliko igrati, a konkretan odgovor nam stiže zajedno s bakinim ručkom koji joj uz stepenice nosi članica obitelji.

- Princeza je bila i ostala! Ona je fina i pristojna, takva je bila i ostala - kaže nam donositeljica bakinog ručka, ne želeći nam reći ime ni dati da je slikamo.

Dodaje da ne poznaje Sanju Musić Milanović jako dobro, ali da uvijek ostavlja dojam profinjene dame.

- A Zoran Milanović je pravi gospodin i gentleman - dodaje Željko.

'Igrali smo se partizana i ustaša'

On i teta Marija prisjećaju se vremena iz 70-ih godina kad je dvorište brujalo dječjom grajom jer je samo u zaseoku Mijića bilo 40-ak djece. Danas ih se toliko, dodaju, jedva nađe u cijelom selu.

Dodaje da su bili siromašniji, ali da su bili zadovoljniji nego današnja djeca.

- Tada nije bilo društvenih mreža kao danas. Igrali smo se u pijesku, u sijenu, igrali smo se graničara, 'vatala', rata, svakakvih gluposti - kazuje Željko, a nas zanima jesu li tada uloge dijelili partizani i Nijemci.

- Nisu, nego smo se igrali partizana i ustaša. To vam je ko danas ova igra SDP-a i HDZ-a, uvijek isto - kaže nam pa pitamo nadaju li se u Lišanima prosperitetu ako prva dama usmjeri svjetlo reflektora u selo iz kojeg potječe.

'Imamo vodovod, ali nemamo vode'

- Ja sam jednako poštivao sve hrvatske predsjednike jer su izabrani voljom naroda, a ja poštujem tuđe mišljenje - priča nam Željko, inače bivši načelnik Lišana iz redova nezavisnih i sliježe ramenima kao da ne očekuje ništa i dodaje da živi u selu koje ima vodovodnu mrežu već godinama, ali kućanstva ipak nemaju vode zbog birokratskih komplikacija. Nema tu pomoći.

- Odavde treba otići, a to sam savjetovao i svojoj djeci. I njezinog je oca njegov otac pametno uputio da ode odavde, da se školuje za građevinskog poduzetnika i nađe svoju sreću u Zagrebu. Tako se i Sanja rodila tamo, a njezin otac i majka svrate 2-3 puta godišnje. Ona sad dođe puno rjeđe, ali kao dijete dolazila je na praznike. Nije bila sklona svađama, bila je kao i svako drugo dijete, malo drugačije odjevena od nas. Ja ne bih htio obući nove hlače tradicionalno kupljene na Mijolju, svetog Mihovila, jer bi me zezali u društvu. Ona je ipak dolazila iz Zagreba pa je nisu zezali - priča nam Željko.

'Kuću su mi zapalili u ratu'

Nije imao ni jednu sliku iz zajedničkog djetinjstva s prvom damom.

- Nemamo nikakvih slika iz tog vremena, što mi je neizmjerno žao. Sve je izgorjelo, sve moje obiteljske uspomene, zajedno s kućom koju su mi zapalili u ratu. Bio bih spreman dobro platiti kad bi se te fotografije mogle vratiti. Tek sam ih nekoliko uspio spasiti - tužno kaže.

