SAD: Kineske i ruske ambicije u svemiru predstavljaju prijetnju

Kao i na Zemlji, Kina i Rusija predstavljaju najveću prijetnju interesima američke nacionalne sigurnosti u svemiru, prema novom izvješću koje je u utorak objavila Obrambena obavještajna agencija.

U izvješću "Izazovi sigurnosti u svemiru" navodi se da su Kina i Rusija povećale svoje svemirske kapacitete za gotovo 70 posto u posljednje dvije godine.

To slijedi nakon razdoblja između 2015. i 2018. kada su se njihovi kapaciteti udvostručili.

- Težnja za modernizacijom i povećanjem kapaciteta kod obje zemlje odražava se u gotovo svim glavnim kategorijama svemira - satelitskim komunikacijama, daljinskoj detekciji, navigaciji te demonstracijama znanosti i tehnologije - navodi se u izvješću.

Obje zemlje razvijaju se u ista dva smjera, navodi se u izvješću, a to su jačanje vlastitih svemirskih kapaciteta, istovremeno poboljšavajući vlastite sposobnosti da osujete napore SAD-a.

Prošlog srpnja Kina je uspješno testirala interkontinentalni balistički projektil s hipersoničnom kliznom letjelicom koja je kružila oko svijeta u nepotpunoj orbiti.

- Preletjela je udaljenost do 40.000 kilometara i najduži let je bio više od 100 minuta što je više od bilo kojeg kineskog sustava oružja za kopneni napad do sada - navodi se u izvješću.

U studenom 2021. Rusija je provela probu protusatelitskih raketa, uništivši jedan od svojih zastarjelih satelita.

Iako i Kina i Rusija, za razliku od Sjedinjenih Država, imaju svemirske programe koji prave malo razlike između vojnih i civilnih napora, one su imale malo drukčije pristupe korištenju svemira za poboljšanje svoje borbene učinkovitosti, rekao je Kevin Ryder, viši analitičar obrambene obavještajne službe DIA-e za svemir.

- Kina je, zbog više ekonomskih prednosti, povećala svoje sposobnosti i uložila više financijskih i vojnih napora u razvoj novih i boljih kapaciteta. Rusija je, s druge strane, modernija zbog drugih napora uloženih u modernizaciju vojske- rekao je.

Kineske i ruske ambicije ne završavaju u Zemljinoj orbiti. Obje planiraju misije na Mjesec, gdje bi mogle iskoristiti njegove opsežne prirodne resurse, navodi se u izvješću.

Kinezi imaju u roku od 30 godina planove za istraživačku bazu na Mjesecu u kojoj bi ljudi mogli boraviti, navodi se u izvješću.

